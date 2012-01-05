معاملات بورس کرمانشاه 9 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات هفته منتهی به چهارشنبه، شرکتهای صنعتی دریایی ایران، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، پتروشیمی مارون، پتروشیمی اراک، پتروسیمی پردیس، کالسیمین، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، معادن بافق، بانک ملت و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید را داشته است.

شرکتهای کنتور سازی ایران، آینده سازان بهشت پارس، پتروشیمی مارون، مپنا، فولاد مبارکه، پتروشیمی کرمانشاه، سرمایه گذاری غدیر، رایان سایپا و اوراق تسهیلات مسکن بیشترین فروش را داشته اند.

بر اساس این گزارش، در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه، شرکتهای صنعتی دریایی ایران، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، پتروشیمی مارون، فولاد مبارکه، پتروشیمی کرمانشاه و سرمایه گذاری غدیر بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.