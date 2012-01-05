هیئت مدیره نظم صنفی رایانه ای گلستان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع عصر پنجشنبه با حضور اعضای شاخه های شرکتی، فروشگاهی و مشاوره ای این صنف برگزار شد.

در این نشست، اسماعیل میرصادقی، فرهاد حسن آبادی وعلیرضا افشار به عنوان اعضای اصلی از شاخه شرکت ها انتخاب شدند واز شاخه مشاوران نیز روح الله مولایی به عنوان عضو اصلی و بهاره دربیگی به عنوان عضو علب البدل انتخاب شدند.

همچنین محمدرضا حسن آبادی نیز به عنوان بازرس این دوره انتخاب شد و مسعود جرجانی و رضا کتانچی نیز از شاخه فروشگاه ها منتخبین این دوره بودند.

در این جلسه ابتدا گزارش عملکردی از فعالیت های یک سال قبل این صنف ارائه شد و تراز مالی شرکت مورد تصویب حاضران قرار گرفت و در ادامه کاندیداها به معرفی خود پرداختند وانتخابات برگزار شد.