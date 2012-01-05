شعاع دید در جیرفت به 200 متر رسید/ هشدار به بیماران تنفسی و قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت یک بامداد پنجشنبه گرد و غبار بسیار شدید شهر جیرفت را در برگرفته است به گونه ای که شعاع دید افقی در این شهر کاهش یافته است، گفته می شود حداکثر میزان دید افقی در این شهر هم اکنون کمتر از 200 متر است که موجب اخلال در رفت و آمد در این شهر شده است.

این گرد و غبار هم اکنون نیز در این شهر ادامه دارد و به نظر می رسد با گذشت زمان بر میزان آلودگی هوا افزوده می شود، این در حالی است که شرایط نامناسب هوا از صبح امروز سبب ایجاد تنگی نفس و شرایط سخت تردد برای شهروندان شده است.

علی رغم این مشکل وغلیظی گرد وغبار تاکنون هیچ مسئولی در این مورد یا اعلام شرایط اضطرار سخنی نگفته است.

در حالی هیچ مرجع رسمی در این خصوص و میزان آلودگی هوا در جیرفت اظهار نظر نکرده است که برخی مراکز بهداشتی و درمانی خواستار عدم خروج افراد کهنسال، بیماران قلبی و تنفسی و کودکان از منازل مسکونی شده اند.

نکته قابل توجه کاهش محسوس هوا همزمان با افزایش گرد و غبار است و جالبتر اینکه اداره هواشناسی جیرفت که تاکنون در خصوص این وضعیت سکوت کرده است تنها شماره تماس تلفنی خود را بر روی فاکس گذاشته است.

اما گفته می شود که تغییرات ناگهانی فشار هوا در شهرستان جیرفت موجب بروز گرد و غبار در این شهرستان جنوبی کرمان شده است و پیش بینی شده است که تا ساعات ابتدایی شب این مشکل در جیرفت برطرف شود.