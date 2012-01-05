شعاع دید در جیرفت به 200 متر رسید/ هشدار به بیماران تنفسی و قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت یک بامداد پنجشنبه گرد و غبار بسیار شدید شهر جیرفت را در برگرفته است به گونه ای که شعاع دید افقی در این شهر کاهش یافته است، گفته می شود حداکثر میزان دید افقی در این شهر هم اکنون کمتر از 200 متر است که موجب اخلال در رفت و آمد در این شهر شده است.
این گرد و غبار هم اکنون نیز در این شهر ادامه دارد و به نظر می رسد با گذشت زمان بر میزان آلودگی هوا افزوده می شود، این در حالی است که شرایط نامناسب هوا از صبح امروز سبب ایجاد تنگی نفس و شرایط سخت تردد برای شهروندان شده است.
علی رغم این مشکل وغلیظی گرد وغبار تاکنون هیچ مسئولی در این مورد یا اعلام شرایط اضطرار سخنی نگفته است.
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