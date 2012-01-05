کلیدحل مشکلات جهان/ 5 اولویت دومین دوره دبیرکلی در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون در 67 سالگی به مناسبت آغاز دومین دوره دبیرکلی در گفتگو با رادیو ملل متحد، بر اتحاد، به ویژه در میان کشورها و ملت های عضو سازمان ملل متحد تاکید کرد.

وی گفت : هیچ چیز درصورت با هم بودن غیر ممکن نیست، اگر مشارکت بین دولتها، جوامع تجاری، سازمان های مدنی و افراد انسان دوست را تقویت کنیم، آنگاه فکر می کنم این مشارکت قدرتمند می تواند ما را به سوی مسیری درست راهنمایی کند.

بان کی مون به پنج اولویت مهم برای دوره دوم دبیرکلی خود اشاره کرد که باید به اتفاق کشورهای عضو به آنها بپردازد.



وی افزود : نخست آنکه باید به توسعه پایدار دست یابیم. ناگزیریم خطوطی مابین موضوعاتی همچون تغییرات آب و هوایی، بحران غذایی، کمبود آب و انرژی و توانمندسازی زنان و بهداشت جهانی ترسیم کنیم. بنابراین با برگزاری اجلاس ریو + 20 در ژوئن 2012 باید از آن کنفرانسی بسیار موفق بسازیم. سپس باید بر موضوع پیشگیری تمرکز کنیم: پیشگیری از بلایای انسان ساز و طبیعی، سوم باید جهانی امن تر از راه میانجیگری و تسهیل گفتگوهای سیاسی بسازیم، چهارم اینکه لازم است به کشورهای در حال گذار به دموکراسی کمک کنیم و بالاخره اینکه به توانمند سازی زنان و دختران بپردازیم.