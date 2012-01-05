زن ریگانی به دلیل نبود امکانات پزشکی فوت کرد/ مصوبه استانی ساخت بیمارستان، در فاز مطالعاتی

به گزارش خبرنگار مهر، فوت یک زن در اثر نبود اورژانس و کمبود پزشک در ریگان بار دیگر کمبود امکانات پزشکی در این شهرستان را گوشزد کرد.

مدیر شبکه و مرکز بهداشت ریگان با اعلام این خبر در گفتگو با مهر اظهارداشت: این زن قبل از اینکه به مرکز بهداشتی شهرستان انتقال یابد در خانه فوت کرده است.

منصور جلالی ادامه داد: در شهرستان کمبود پزشک داریم و نه اینکه در کل پزشک نداشته باشیم بلکه تعدادی پزشک در مرکز خدمات رسانی به شهروندان ریگانی ارائه می کنند.

رئیس شبکه ومرکز بهداشت ریگان افزود: در شهرستان اورژانس و بیمارستان نداریم و بیماران این شهرستان برای هرگونه مداوا مسیر یکصد کیلومتری ریگان بم را طی می کنند.

وی گفت: خدماتی که پزشکان اکنون در شهرستان ارائه می کنند در قالب پزشک خانواده است که با پیگیریهای صورت گرفته زیرساختهای اورژانس شهرستان فراهم شده که تا یک ماه آینده در شهرستان راه اندازی خواهد شد.

جلالی اضافه کرد: بیمارستان 32 تختخوابی ریگان که از مصوبات سفر هئیت دولت به استان است کارهای مطالعاتی آن انجام و به مجری طرح ابلاغ شده است.

وی افزود: این بیمارستان در زمینی به مساحت 3هکتار وبا اعتبار اولیه 900 میلیون تومان ساخته خواهد شد.