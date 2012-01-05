تعهد می دهم که مس سرچشمه سقوط نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی ظهر پنجشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل سایپا البرز گفت: آوردن بازیکن به سرچشمه کار سختی است شرایط نیم فصل که همه تیم ها برای جذب بازیکن به شدت مشکل دارند نیز مزید بر این سختی شده است.

وی تصریح کرد: همه بازیکنان برای رفتن به تیم ها از بهترینها آغاز می کنند و تیم سرچشمه در انتهایی ترین انتخاب بازیکنان جای دارد.

وی یادآورشد: مشکل در جذب بازیکنان جدید این است که تنها چند تایی از آنها با تیم تمرین کرده اند و مشکل کلی ناهماهنگی با تیم دارند به همین دلیل احتمال زیاد هیچ یک از بازیکنان جدید در بازی فردا تیم را همراهی نمی کنند.

سرمربی تیم مس سرچشمه ادامه داد: سایپا تیم خوبی است و جابجایی زیادی در نیم فصل داشته است ولی باید توجه داشت که فاصله ها در جدول زیاد نیست و هر بازی می تواند سرنوشت تیم را عوض کند.

وی افزود: سایپا نیز چون تیم سرچشمه در منطقه خطر است و بازی مقابل تیمهای زیر رده دهم جدول برای سرچشمه بازیهای شش امتیازی هستند.

شرفی ادامه داد: در حال حاضر سرچشمه 20بازیکن دارد و خوشبختانه مشکل در نفرات نداریم و برای تعویض و جابجایی دستمان باز است.

وی اظهار داشت: سه بازیکن خارجی که داریم بسیار بهتر از بازیکنان خارجی قبلی تیم هستند البته یکی از آنها مقداری آسیب دیدگی دارد که در حال مداوا ست و دیگر بازیکنان خارجی نیز در این بازی امکان حضور ندارند.

وی افزود: یک بازیکن عصر امروزبه تیم اضافه می شود که اگر قراردادش ثبت شود می تواند برگ برنده ما در یارگیری های نیم فصل باشد.

شرفی گفت: برای اینکه در نیم فصل به تیم کمک کنیم اردوی خارج از سرچشمه نگذاشتیم و شخصا نیز مرخصی نرفتم و کنار تیم ایستادم تا بازیکنان خوبی جذب تیم شود.

وی تصریح کرد: تیم سرچشمه به هیچ قیمتی سقوط نخواهد کرد و این تعهد بنده نسبت به تیم است.

