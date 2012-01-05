مس سرچشمه به حمایت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هوری ظهرپنجشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل سایپا گفت: به نظر می رسد تنها50درصد مردم کرمان دوست دارند تیم سرچشمه در لیگ بازی کند.
وی تصریح کرد: باید گفت تیم سرچشمه یکی از سالم ترین تیم های لیگ است و بنده که 12 سال در لیگ برتر و قبل از آن نیز در جام آزادگان بودم تیمی به سلامت کادر و مجموعه مدیریتی مس سرچشمه ندیدم.
وی یادآورشد: در فصل نقل وانتقالات با هزار و یک بازیکن در شهرهای مختلف صحبت شد تا بازیکنان فعلی به تیم آمدند چون سرچشمه موقعیت خاصی دارد بازیکنان قبول نمی کنند تهران و دیگر شهرها را رها کرده و به سرچشمه بیایند.
دروازه بان مس سرچشمه افزود: با توجه به بازیکنانی که جذب تیم شده اند می توان گفت تیم سرچشمه قوی تر از قبل شده و از لحاظ فنی وزنه اش به تیم نیم فصل اول می چربد.
وی ادامه داد: توانایی های تیم سرچشمه بیش از این است ولی اگر مقداری بیشتر از قبل توسط رسانه ها و مسئولین حمایت شود بهتر از قبل نتیجه می گیرد.
وی تصریح کرد: هنوز 51 امتیاز پیش رو داریم و هر تیمی سه تا چهار برد کسب کند می تواند خیال خود را از ماندن در لیگ آسوده کند.
هوری بیان داشت: تیم های کرمانی باید در بازیکن پروری در رده پایه تلاش کنند تا بعدا مسئله جذب بازیکن برای هر یک از دو تیم مس کرمان یا سرچشمه مشکل ساز نشود.
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