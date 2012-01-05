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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

هوری:

مس سرچشمه به حمایت نیاز دارد

مس سرچشمه به حمایت نیاز دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم مس سرچشمه گفت: تیم فوتبال سرچشمه برای باقی ماندن در لیگ به منتقد نیاز ندارد حامی می خواهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هوری ظهرپنجشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل سایپا گفت: به نظر می رسد تنها50درصد مردم کرمان دوست دارند تیم سرچشمه در لیگ بازی کند.

وی تصریح کرد: باید گفت تیم سرچشمه یکی از سالم ترین تیم های لیگ است و بنده  که 12 سال در لیگ برتر و قبل از آن نیز در جام آزادگان بودم تیمی به سلامت کادر و مجموعه مدیریتی مس سرچشمه ندیدم.

وی یادآورشد: در فصل نقل  وانتقالات با هزار و یک بازیکن در شهرهای مختلف صحبت شد تا بازیکنان فعلی به تیم آمدند چون سرچشمه موقعیت خاصی دارد بازیکنان قبول نمی کنند تهران و دیگر شهرها را رها کرده و به سرچشمه بیایند.

دروازه بان مس سرچشمه افزود: با توجه به بازیکنانی که جذب تیم شده اند می توان گفت تیم سرچشمه قوی تر از قبل شده و از لحاظ فنی وزنه اش به تیم نیم فصل اول می چربد.

وی ادامه داد: توانایی های تیم سرچشمه بیش از این است ولی اگر مقداری بیشتر از قبل توسط رسانه ها و مسئولین حمایت شود بهتر از قبل نتیجه می گیرد.

وی تصریح کرد: هنوز 51 امتیاز پیش رو داریم و هر تیمی سه تا چهار برد کسب کند می تواند خیال خود را از ماندن در لیگ آسوده کند.

هوری بیان داشت: تیم های کرمانی باید در بازیکن پروری در رده پایه تلاش کنند تا بعدا مسئله جذب بازیکن برای هر یک از دو تیم مس کرمان یا سرچشمه مشکل ساز نشود.

کد مطلب 1502146

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