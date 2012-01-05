پستهای بلا تصدی استان قزوین تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی درافشانی در جمع مدیران دستگاههای اجرایی گفت: مدیران دستگاههای اجرایی استان تعداد پستهای تصدی و بلاتصدی خود را جهت تعیین تکلیف نهایی هر چه سریعتر اعلام کنند تا ضمن بررسی کارشناسی نسبت به تامین آن اقدام شود.

درافشانی در این جلسه که برای رفع مسائل و مشکلات تشکیلاتی و کمبود نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد افزود: با تلاش استاندار قزوین، مجوزهای استخدامی برای برخی از دستگاههای اجرایی با موافقت معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دریافت شده است.

وی تصریح کرد: به پیشنهاد استاندار قزوین در کمیته‌ای خاص به منظور بررسی و تلاش برای حل مشکلات تشکیلاتی دستگاههای اجرایی موارد مربوط مطرح و تصمیماتی اتخاذ شده است که با موافقت معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به اجرا درخواهد آمد.

درافشانی یادآورشد: با تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی نیز به طور قطع نیازهای استان برآورده خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار افزود: در حال حاضر نیروهای رسمی و پیمانی 62.5 درصد پست های تصدی را شامل می ‌شوند که اگر نیروهای قراردادهای را به این جمع اضافه کنیم باز هم حدود 20 درصد از پست ها بلاتصدی خواهد بود.

درافشانی گفت: دستگاههای اجرایی اطلاعات مربوط را در اسرع وقت در فرم‌هایی که در اختیارشان قرار گرفته است تکمیل کرده و تحویل دهند تا یکشنبه هفته آینده نهایی شده و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور ارجاع شود.

وی اظهارداشت: با تاکید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اولویت با تکمیل پست های بخش‌ها و شهرستان ها در استان هاست.

درافشانی با اشاره به ارتقاء رتبه استان از درجه سه به درجه دو در سال 85، افزود: با توجه به اینکه رتبه استان قزوین از سال 85، از رتبه سه به رتبه دو ارتقاء یافت اما در افزایش نیروهای انسانی و فضاهای اداری هیچ تغییری ایجاد نشد.

این مسئول گفت: با توجه به موقعیت خاص استان قزوین و قرار داشتن در مسیر چندین استان کشور افزایش نیروهای استانی و تشکیلاتی دستگاههای اجرایی استان ضروری است.

وی از دستگاههای ادغامی نیز خواست تا اطلاعات خود را به صورت تجمیع شده ارائه دهند.

دراقشانی اظهارداشت: از ابتدای تشکیل استان قزوین تاکنون مدیران دستگاههای اجرایی با ازخود گذشتگی و تلاش شبانه ‌روزی با ساختار دولتی، امکانات و منابع و نیروی انسانی محدود، خدمات را ارائه می کردند که جای تقدیر دارد.

وی افزود: استان قزوین از لحاظ امکانات و نیروی انسانی حتی با استانهای مشابه و تازه تاسیس نیز قابل مقایسه نیست و باید نیاز آن تامین شود.

