موزه ها مهم ترین شاخصه فرهنگی کشورها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در آیین بهره برداری سالن اجتماعات موزه آذربایجان ، سالن "9 دی" و تجلیل از اهداکنندگان اموال به موزه های استان، اظهار کرد: موزه ها به دلیل اینکه هویت و تاریخ گذشته ما را به نمایش می گذارند دارای اهمیت فراوانی است و در کشور ما به عنوان کشوری تاریخی اهمیتی دوچندان پیدا می کنند.

وی افزود: ایران در طول تاریخ بشریت وجود داشته و از این پس نیز با اقتدار خواهد بود.

محمدی ادامه داد: ایرانیان در عین کمال طلبی و حق طلبی در مقابل زورگویان ایستاده اند و پس از این نیز در مقابل استعمارگران سر تسلیم فرود نخواهند آورد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی ابراز کرد: کمال طلبی مردم ایران موجب انتخاب دین اسلام به عنوان دین خود شده و یکتا پرستی در تمام طول تاریخ با توجه به یافته های باستان شناسی نمود دارد.

وی عنوان کرد: مردم خطه آذربایجان نیز دردوران تاریخی مختلف استکبارستیزی خود را نشان داده اند و در فتنه 88 نیز یک روز قبل از مردم سایر استان ها نسبت به اقدامات فتنه گران در عاشورای سال 88 ابراز انزجار کردند.

تراب محمدی گفت: به مناسبت 9 دی و پاس داشتن این روز تاریخی سالن اجتماعات موزه آذربایجان به همین عنوان نامگذاری شده است.