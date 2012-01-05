پرونده فساد اولمرت به جریان افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ایهود اولمرت" بار دیگر به اتهام فساد مالی به دادگاه فراخوانده می شود. از جمله اتهامات وی دست داشتن در موارد متعدد فساد مالی از جمله دریافت پول در مقابل حمایت از پروژه های شهرک سازی در مناطق فلسطینی است.

بر اساس این خبر که امروز پنجشنبه اعلام شد از جمله اتهامات اصلی اولمرت حمایت از پروژه های شهرک سازی در بیت المقدس اشغالی در ازای دریافت رشوه از شهرک سازان است که این تخلفات در زمان مسئولیت وی در شهرداری این شهر رخ داده است.

این در حالی است که اولمرت پیشتر نیز به دریافت پول غیرقانونی از یک حامی آمریکایی در همین زمان، فساد مالی و صادق نبودن در برابر قانون متهم شده و مورد محاکمه قرار گرفته است.

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به دلیل فسادهای مالی مجبور به استعفا از سمت خود شد. وی طی سالهای 2002 تا 2006 که در پستهای شهردار قدس و وزیر تجارت و صنایع کابینه حضور داشت، از مقام خود سوء استفاده کرده بود.