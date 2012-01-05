مردم دنبال شجره نامه امامزاده ها نباشند/ تدوین شجره نامه توسط اوقاف

حجت الاسلام محمد غلامی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی متبرکان بقاعهای استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی تلاش زیادی برای به دست آوردن شجره نامه امامزاده ها انجام می دهند در حالی که چنین شجرنامه ای به دلیل عدم وجود ابزار آلات لازم در زمان آنها در کتب تاریخی ثبت نشده است

وی برخورداری شهرت در میان مردم منطقه را برای آبادانی امامزاده ها کافی دانست و اضافه کرد: در آن زمان مردم به اندازه کافی سواد برای ثبت وقایع تاریخی را نداشتند و به همین دلیل امامزاده ها در کتب تاریخی ثبت نشده است.



معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه شجره نامه امامزاده های کشور به وسیله سازمان اوقاف گردآوری و تدوین می شود، افزود: سازمان اوقاف کشور قصد دارد شجره نامه امامزاده ها را تدوین و آن به بقاع متبرکه ارسال کند.



ضرورت جذب مشارکت مردمی در آبادانی امامزاده ها





وی جذب مشارکتهای مردمی را برای ساخت و آبادانی بقعه و اماکن متبرکه مهمترین هدف سازمان اوقاف برشمرد و ابراز داشت: هم اکنون هشت هزار و500 امامزاده در سطح کشور شناسایی و ساماندهی شده است.

غلامی خواستار برنامه ریزی دقیق برای جذب مشارکت و کمکهای مردم و ساختن بقاع در کشور شد و عنوان کرد: مردم علاقه شدیدی به ساخت و تعمیر بقاع متبرکه و امامزاده ها نشان می دهند که از عشق وافر مردم به ائمه اطهار نشات می گیرد.

اداره موقوفات جزو شئون حاکم اسلامی است





وی همچنین با بیان اینکه اداره موقوفات توسط امام معصوم و در زمان غیبت امام معصوم بر عهده ولی فقیه است، عنوان کرد: مسئولیت نگهداری و تعمیر اماکن متبرکه بر عهده نماینده ولی فقیه است و کسی جزو نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در استانها نمی تواند دخالتی در امور جاری بقاع داشته باشد.

معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان کثرت امامزاده در جمهوری اسلامی ایران نشان از علاقه وافر ایرانیان به خاندان پیامبر اکرم (ص) است.