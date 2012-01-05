مصوبات شورای اسلامی شهر در پرتال شهرداری قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اظهار داشت: مبنای تصویب مصوبات شورای اسلامی شهر رفع مسائل و مشکلات شهروندان است که با توجه به این موضوع نیاز است شهروندان از چگونگی تدوین برنامه ها همچنین تصویب مصوبات آگاهی داشته باشند.



وی با اشاره به فعالیت پرتال شهرداری عنوان کرد: مصوبات شورای شهر به منظور بهره برداری شهروندان از این مصوبات در پرتال شهرداری کرج به آدرس اینترنتی www.karaj.ir بارگذاری می شود.



این مسئول هدف از انجام این مهم را تسهیل در دسترسی افراد به مصوبات، طرح ها و برنامه های نهایی شده شورای اسلامی شهر خواند و گفت: از دیگر خروجی های این مهم کاهش سفرهای درون شهری است.



گلوند با بیان اینکه مصوبات شورای شهر با نظر و اقدامات کارشناسی شده نهایی و مصوب می شود، افزود: این مصوبات پس از اعمال نظر اعضای شورای اسلامی شهر به صورت قانونی درآمده و به منظور اجرا در اختیار شهرداری و مناطق تحت پوشش آن قرار می گیرد.



وی تاکید کرد: در تصویب مصوبه ها رفع مشکلات مردم و احقاق حق آنها در زمینه های مختلف شهری به نحو جدی و موثری لحاظ می شود.



عضو شورای اسلامی شهر کرج در تشریح وظایف شورای شهر عنوان کرد: بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی از وظایف مهمی است که اعضای تشکیل دهنده شورا اقدام به برنامه ریزی های مناسب در این خصوص می کنند.



گلوند نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی را یادآور شد و گفت: برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط از دیگر اقداماتی است که از سوی شورای شهر انجام می گیرد.

