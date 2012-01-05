همه امکانات برای برگزاری سالم انتخابات در تاکستان فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبریان در جلسه کمیته پشتیبانی، فناوری و تدارکات ستاد انتخابات شهرستان تاکستان گفت: با دستور وزیر کشور، با انتخاب معتمدان و تائید هیئت نظارت، جلسه معتمدان تشکیل و اعضاء هیئت اجرایی انتخاب شده اند و به موقع نسبت به انجام وظایف خود اقدام می کنند.

اکبریان تصریح کرد: در این شهرستان 17 نفر از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که با اعلام به مراجع ذیربط مراحل تائید صلاحیت نامبردگان آغاز شده که با اعلام نتایج از سوی مراجع، نسبت به تشکیل جلسات بررسی صلاحیت کاندیداها در فرمانداری اقدام خواهد شد.

فرماندار تاکستان افزود: نقشه راهنمای انتخابات تهیه شده که در برگزاری انتخابات سالم، ایمن و اطمینان بخش در تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رای و انتخاب اعضاء شعب به ما کمک خواهد کرد.

وی برنامه ریزی و پیش بینی های لازم را به منظور برگزاری انتخابات مهم ارزیابی کرد و تهیه و آماده سازی ملزومات انتخاباتی را مورد تاکید قرار داد.

دراین جلسه که بخشداران، مسئولان پشتیبانی فرمانداری، رئیس اداره آموزش و پرورش، سرپرست شهرداری، روسای ادارات برق، مخابرات، تعاون روستایی، سازمان حمل و نقل همگانی، حمل و نقل و پایانه ها حضور داشتند فرماندار تاکستان از مدیران خواست کلیه امور اجرایی را تا 11 بهمن ماه انجام داده و نتایج را به فرمانداری اعلام کند.

