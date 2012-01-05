82 دوره آموزش مهارتی در اردکان برگزار شد

نادر متالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 34 دوره در هفت رشته آموزشی برای برادران و 48 دوره در چهار رشته آموزشی برای خواهران اردکانی برگزار شده است.

وی بیان داشت: آموزش های مهارتی در بخش های دولتی، واگذاری، سیار شهری، روستایی، پادگان، زندان و آموزش در صنایع و اصناف انجام شده است.

متالهی عنوان کرد: کارآموزان در این مدت به میزان 287 هزار و 434 نفر ساعت معادل هزار و 560 نفر دوره آموزش دیده اند و برای هزار و 165 کارآموز شامل 650 نفر مرد و 518 نفر زن گواهینامه مهارت صادر شده است.

وی یادآور شد: در بخش دولتی 20 دوره ویژه برادران، در بخش واگذاری 31 دوره برای خواهران، در روستاها چهار دوره ویژه خواهران و دو دوره برای برادران برگزار شده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردکان دوره های آموزشی را در پادگان ها دو دوره، در زندان شش دوره، در صنایع و اصناف چهار دوره و در بخش سیار شهری 13 دوره اعلام کرد.

متالهی همچنین از امضای قرارداد آموزشی این مرکز با دانشگاه آزاد واحد اردکان خبر داد و افزود: در سال جاری برای 30 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد در راستای آموزش رشته های مبانی برق و الکترونیک خودرو و برای 28 نفر در رشته های اتوکد و ETABS دوره های آموزشی برگزار شده است.