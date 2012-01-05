18 زندانی در قزوین آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رمضانی در این باره اظهارداشت: در یک ماه گذشته 18 نفر از زندانیان با تلاش و پیگیری مددکاران اجتماعی زندان مرکزی آزاد شدند که این روند همچنان تداوم خواهد یافت.



وی افزود: مددکاری اجتماعی در زندان یکی از مهمترین منابع تخصصی نظام زندانبانی است و بدون در نظر گرفتن آن، فرایند اصلاح و تربیت کامل نخواهد بود.

سرپرست زندان مرکزی بیان کرد: شناسایی عوامل موثر در ایجاد جرم و بازپروری و اصلاح مجرمان وظیفه مددکاران است که به پیشگیری از آسیب های اجتماعی منجر می شود.

وی یادآورشد: مددکاران مهمترین رکن تغییر شخصیت زندانیان و پذیرش واقعیتهای زندگیشان در طول مدت تحمل کیفر هستند.

رمضانی به استعدادها و توانمندی های مددکاران اجتماعی اشاره کرد و گفت: مددکاری اجتماعی به عنوان شغلی حرفه ای در خدمت اهداف سازمانی است وحوزه فعالیت های آن در همه برنامه های تربیتی زندان تعریف شده است.

سرپرست زندان مرکزی قزوین دامنه فعالیتهای مددکاری در زندانها را بسیار گسترده دانست و افزود: رویکرد علمی و مددکاری اجتماعی مبتنی بر اثرگذاری مثبت، تغییر در دیگران، مطالعه و رسیدگی به مشکلات از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در پایان با تشریح عملکرد واحد مددکاری در یک ماه گذشته تصریح کرد: از 507 مورد پیگیری وضعیت قضایی زندانیان، 18 نفر با تلاش مددکاران این زندان آزاد شدند.