سومین نمایندگی خانه مطبوعات مازندران در آمل ایجاد می شود

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از این خانه مطبوعات مازندران در ساری و نمایندگی غرب استان در چالوس راه اندازی شد و نمایندگی مستقل این تشکیلات در آمل ایجاد خواهد شد.

وی افزود: ایجاد شعبه خانه مطبوعات مازندران در آمل به درخواست خبرنگاران و پس از پیگیریهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان در راستای ساماندهی وضعیت انجمن خبرنگاران سابق انجام شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل ادامه داد: این اداره به منظور ارج نهادن به تلاشهای بی وقفه خبرنگاران و درعرصه اطلاع رسانی و منسجم کردن فعالیتهای خبرنگاران در زمینه های مختلف و حمایت بیشتر از آنان نمایندگی خانه مطبوعات به نام شهرستان آمل با موافقت مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و خانه مطبوعات استان اخذ شد.

محمدی، زمان راه اندازی و فعالیت قانونی نمایندگی خانه مطبوعات آمل را همزمان با گرامیداشت حماسه اسلامی ششم بهمن امسال در مجتمع فرهنگی وهنری ولی عصر(عج ) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل اعلام کرد.

وی از همه خبرنگاران و تلاشگران عرصه رسانه و اطلاع رسانی خواست در مراسم افتتاح رسمی نمایندگی خانه مطبوعات آمل حضور پرشور و فعالی داشته باشند.

خبرنگاران آملی، در دو سال گذشته در قالب انجمن صنفی و کارگری خبرنگاران زیرنظر اداره کار و اموراجتماعی این شهرستان فعالیت می کردند و توفیقی در این انجمن نداشتند.

هم اکنون حدود 30 خبرنگار در شهرستان آمل، حدود 400 هزار نفری آمل در قالب رسانه های دیداری و شنیداری، خبرگزاری ها، روزنامه های سراسری و محلی و هفته نامه ها فعالیت می کنند.