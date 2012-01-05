به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری، سرمربی تیم فجرسپاسی شیراز پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل نفت تهران ضمن بیان این مطلب افزود: توقف 15 روزه لیگ باعث شد تا آنطور که مورد نظرمان بود نتوانیم بازی خوبی ارایه دهیم. من معتقدم که تعطیلات نه برای تیم ما بلکه برای دیگر تیم‌ها نیز مشکل ساز می‌شود.

وی در ادامه افزود: ما روی یک اتفاق از نفتی‌ها گل خوردیم و در نیمه دوم تلاش بسیار زیادی کردیم تا بتوانیم به پیروزی دست پیدا کنیم اما از موقعیت‌های به دست آمده نتوانستیم استفاده کنیم و در پایان بازی را به حریف واگذار کردیم. اما شما شاهد بودید که فاصله‌ای بین تیم‌های سوم و پانزدهم جدول نبود و ما تنها به خاطر بدشانسی نتیجه را واگذار کردیم.

یاوری در ادامه و در پاسخ به این سئوال که "آیا مشکلات مالی در روند تیمی شما تاثیر داشته یا خیر؟"، گفت: من هیچوقت راجع به مسائل مالی صحبت نکرده‌ام اما فکر هم نمی‌کنم که مشکلات مالی در تیم ما تاثیرگذار بوده باشد. بازیکنان ما آنقدر دارای شعور هستند و شرایط باشگاه را هم می‌دانند که حتی اگر مشکل مالی هم داشته باشند با تمام توان خود برای فجر بازی می‌کنند.

وی در خصوص داوری دیدار نفت تهران - فجرسپاسی شیراز گفت: در خصوص داوری اصلا صحبت نمی‌کنم اما معتقدم داور خیلی مهربانانه و دوستانه بازی را به اتمام رساند!

سرمربی فجرسپاسی در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکن جدید در نیم فصل به خدمت گرفته‌اید یا خیر گفت: ما با دو بازیکن خارجی صحبت‌ کرده بودیم و آنها به تمرینات ما اضافه شدند اما با توجه به اینکه نیسانی قرار بود به جمع ما اضافه شود من زیاد به دو خارجی توجهی نکردم ولی متاسفانه نیسانی پس از چند جلسه تمرین با ما به یکباره تیم فجر را تنها گذاشت.

یاوری در پاسخ به این سئوال که آیا مسایل مالی باعث شد تا نیسانی فجر را رها کند یا خیر گفت: نه چنین مسئله‌ای وجود نداشت اما انتظار داشتم که نیسانی با صحبت‌هایی که با وی کرده بودیم در جمع ما بماند ولی وی تصمیم دیگری گرفت و از جمع ما جدا شد.

وی در پایان و در خصوص اینکه آیا به دنبال جذب بازیکن برای نیم فصل هستند یا خیر، گفت: قطعا به دنبال بازیکن هستیم و سعی داریم بیشتر در خط دفاع دو بازیکن جوان را به خدمت بگیریم و اگر توانستیم یک بازیکن خارجی نیز جذب می‌کنیم.