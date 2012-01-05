مهدی مهدوی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضربه پنالتی که در جریان بازی ملوان بندرانزلی - پرسپولیس از دست داد، گفت: من تازه وارد زمین شده بودم که داور نقطه پنالتی را نشان داد. در آن شرایط نمی‌خواستم پنالتی را بزنم اما بازیکنان و مازیار زارع اصرار کردند که من ضربه را بزنم.

وی تصریح کرد: متاسفانه بازی را باختیم. به همین خاطر از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در بازی بعدی بتوانیم جبران کنیم. مطمئن باشید بازی به بازی عملکرد بهتری خواهیم داشت و برای این موضوع نیاز به زمان داریم.