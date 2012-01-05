  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

مهدوی کیا در گفتگو با مهر:

نمی‌خواستم ضربه پنالتی را بزنم/ بازیکنان و زارع اصرار کردند

نمی‌خواستم ضربه پنالتی را بزنم/ بازیکنان و زارع اصرار کردند

مدافع - هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه نمی‌خواسته در دیدار با ملوان ضربه پنالتی را بزند، گفت: بازیکنان و مازیار زارع اصرار داشتند که من پنالتی را بزنم.

مهدی مهدوی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضربه پنالتی که در جریان بازی ملوان بندرانزلی - پرسپولیس از دست داد، گفت: من تازه وارد زمین شده بودم که داور نقطه پنالتی را نشان داد. در آن شرایط نمی‌خواستم پنالتی را بزنم اما بازیکنان و مازیار زارع اصرار کردند که من ضربه را بزنم.

وی تصریح کرد: متاسفانه بازی را باختیم. به همین خاطر از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در بازی بعدی بتوانیم جبران کنیم. مطمئن باشید بازی به بازی عملکرد بهتری خواهیم داشت و برای این موضوع نیاز به زمان داریم.

کد مطلب 1502178

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها