مهدی مهدوی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضربه پنالتی که در جریان بازی ملوان بندرانزلی - پرسپولیس از دست داد، گفت: من تازه وارد زمین شده بودم که داور نقطه پنالتی را نشان داد. در آن شرایط نمیخواستم پنالتی را بزنم اما بازیکنان و مازیار زارع اصرار کردند که من ضربه را بزنم.
وی تصریح کرد: متاسفانه بازی را باختیم. به همین خاطر از هواداران پرسپولیس عذرخواهی میکنم و امیدوارم در بازی بعدی بتوانیم جبران کنیم. مطمئن باشید بازی به بازی عملکرد بهتری خواهیم داشت و برای این موضوع نیاز به زمان داریم.
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