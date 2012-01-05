قم از ظرفیت مناسبی برای پرورش مرغ برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی محمدی ظهر پنج شنبه در جلسه توسعه صادرات استان با بیان اینکه پرورش مرغ و تخم مرغ نیازمند شرایط اقلیمی خاصی است اظهار داشت: استان قم خوشبختانه از این ظرفیت برخوردار است و برای استفاده از این پتانسیل باید فکری اساسی بشود.



وی سهم قم در صادرات تخم مرغ را 72 درصد اعلام کرد و گفت: باید برای این مازاد تولید برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد.



عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قم با بیان اینکه موفقیت کشورهایی مثل ترکیه در بخش کشاورزی مرهون سرمایه گذاری مناسب آنها بوده است افزود: دولت اگرچه آنقدر پول ندارد که در اختیار سرمایه گذاران بگذارد اما می‌تواند با مشارکت با بانک‌ها زمینه مناسب سرمایه گذاری را فراهم کند.



وی با بیان اینکه به دلیل برخی بی برنامگی‌ها، واردات امروز مقرون به صرفه تر از گذشته شده است تصریح کرد: به دلیل نداشتن یک برنامه مناسب امروز ما فقط پنج محصول را صادر می کنیم.



محمدی با اعلام اینکه برای امسال در بخش تولید تخم مرغ 790 هزار تن تولید پیش بینی شده بود ادامه داد: از این میزان 90 هزار تن مازاد تولید پیش بینی شده بود که بی رونقی بازار تخم مرغ در سال گذشته به دلیل شیوع آنفولانزا واردات این محصول را مقرون به صرفه کرد.



وی وجود صادرات در هر کشور را از نشانه‌های توسعه اقتصادی عنوان کرد و ابراز داشت: در تمامی کشورها برای صادرات جوایز صادراتی در نظر گرفته می شود در حالی که در ایران نه تنها جایزه‌ای به صادر کننده تعلق نمی‌گیرد بلکه باید 12 درصد هم تعرفه پرداخت کند.



عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قم افزود: با وجود این تعرفه وجهه اقتصادی صادرات از بین می‌رود و این مسئله جز از دست دادن بازار ما در کشورهای هدف و باز شدن راه برای رقبا نتیجه دیگری نخواهد داشت.



