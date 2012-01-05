آمل میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی فول هاپکیدو شد

علی شکری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر، بیستم بهمن ماه امسال در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این مسابقات فول هاپیکدوکاران سراسر کشور، در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم رقابت می کنند، افزود: مسابقات رده نونهالان در هشت وزن، نوجوانان در10 وزن، جوانان در 9 وزن و بزرگسالان درهشت وزن برگزار می شود.

رئیس سبک فول هاپیکدو کشور ابراز امیدواری کرد: حدود 400 نفر ازفول هاپیکیدوکاران برتر کشور در این مسابقات شرکت کنند.

شکری پور با اشاره به اینکه این مسابقات انتخابی تیم ملی محسوب می شود، تصریح کرد: در پایان این مسابقات، سه نفر برتر هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

وی ادامه داد: 24 نفر برتر رده سنی بزرگسالان به تیم ملی فول هاپکیدوکشور دعوت و به تورنمنتهای بین المللی برون مرزی اعزام خواهند شد.

شکری پور یادآور شد: وزن کشی این مسابقات نوزدهم بهمن ماه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می شود.

رئیس سبک فول هاپیکدو کشور با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از سه هزار ورزشکار در رشته رزمی فول هاپکیدو مشغول به فعالیت هستند افزود: از این تعداد بیش از 120 فول هاپکیدوکار آملی هستند.