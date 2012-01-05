10 هزار مکان اقامتی استیجاری در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی کلانتری در جلسه هم ندیشی طرح ساماندهی اماکن گردشگری مازندران ر نوشهر گفت: بیش از ده هزار اماکن استیجاری اقامتی در مازندران شناسایی شد.

وی افزود: بیش از 20 هزار اماکن اقامتی استیجاری در فصل تابستان و نوروز، اسکان مسافران را بر عهده دارند که فقط برای پنجاه درصد این اماکن کارت شناسایی صادر شده است.

وی اضافه کرد: برای تسریع در روند شناسایی اماکن اقامتی، این طرح بصورت سه منطقه غرب، شرق و مرکزی استان در آینده نزدیک به اجرا در خواهد آمد.

این مسئول گردشگری مازندران با اشاره به گردشگر پذیری استان و ضرورت ایجاد ساختارهای زیربنایی در بخش توریسم گفت: در حالیکه سالانه 20 میلیون مسافر وارد مازندران می‌شود تنها 20 هزار تخت اقامتی وجود دارد که نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه ایجاد اقامت‌ها، هتل‌ها و مراکز اسکان استاندارد است.

کلانتری افزود: در فصل تابستان و ایام نوروز به طور میانگین روزانه 600 هزار نفر مازندران را برای اقامت انتخاب می‌کنند و این فرصت مناسبی است تا با ورود بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گزاران فرصت‌های توسعه پایدار میسر شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به طراحی مکانهای مناسب و جایگاه‌های متحد‌الشکل در جهت ارائه اطلاعات جامع به مسافران عنوان داشت: با اجرای طرح ساماندهی اماکن اقامتی و استیجاری بسیاری از فعالیت واسطه‌ گرها، تابلو به‌ دست‌ها و چادر خواب‌ ها حذف خواهد شد.