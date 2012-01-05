به گزارش خبرنگار مهر، حسین غفاری ظهر پنج‌شنبه در جلسه توسعه صادرات استان با انتقاد از کم توجهی به رعایت اصول صادرات برای دستیابی به موفقیت، افزود: صادرکنندگان باید توجه داشته باشند که برای دستیابی به موفقیت، شرکت‌های همسو در یک زمینه می‌توانند تحت عنوان یک برند ثابت با هم همکاری کنند تا نتیجه بهتری بگیرند.



وی به اهمیت نقش شرکت‌های مدیریت صادرات اشاره کرد و اظهار داشت: این شرکت‌ها با رصد کردن موقعیت بازارهای هدف و برنامه ریزی‌های مناسب می‌توانند در ایجاد موفقیت برای صادرکنندگان نقش اساسی داشته باشند.



عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم همچنین به شیوع آنفولانزا در سال 85 اشاره کرد و ادامه داد: با رسانه‌ای کردن این مسئله صنعت تخم مرغ دچار چالش شد و در آن زمان برای رفع مشکلی که مقطعی بود واردات بی‌رویه را جایگزین کردند که این مسئله منجر به از دست دادن بازار این صنعت در دیگر کشورها شد.



غفاری افزود: این موضوع زمینه را برای رقبای ما فراهم کرد تا از فرصت استفاده کنند و بازاری را که قبلا در دست ما بود را در دست بگیرند.



وی اضافه کرد: قم در زمینه صنعت لبنیات، فراوری سبزیجات و شیرینی‌جات پتانسیل ویژه‌ای دارد که باید از آن استفاده مناسب صورت بگیرد.

