بهره برداری از پروژه کاکارضا 2500 شغل در لرستان ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امید سیفی در این رابطه اظهار داشت: سامانه انتقال آب کاکارضا به خرم آباد شامل پنج طرح است که تاکنون پیشرفت فیزیکی بند و تونل این پروژه 95 درصد بوده است.

وی ادامه د اد: همچنین فاز اول این سامانه انتقال به مساحت 10 کیلومتر از پیشرفت 50 درصدی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: منابع تأمین کننده آب این طرح، رودخانه هررود و ده پیر و منابع آبهای زیرزمینی است که مصارف شرب و صنعتی شهر خرم آباد را از طریق سد مخزنی سراب تلخ و همچنین مصارف کشاورزی را از سه مجرای سد مخزنی مخمل کوه، سد سراب تلخ و جریانات پایه خروجی تونل انتقال تامین می کند.

سیفی تصریح کرد: نوع کارگذاری این سامانه و تونل به صورت مدفون و توکار است تا علاوه برجلوگیری از وارد شدن صدمات از فضای کمتری استفاده شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان اظهار داشت: پروژه انتقال آب کاکارضا به خرم آباد با احداث تونل انتقال آب جریانات به هنگام رودخانه را تا 15 متر مکعب بر ثانیه به وسیله بند انحرافی، حوضچه رسوبگیر، کانال و تونل منتقل خواهد کرد.

سیفی افزود: تأمین آب شرب و صنعت شهر خرم آباد به میزان 60 میلیون متر مکعب در سال یکی از اهداف مهم این طرح است.

وی یادآور شد: طرح انتقال آب کاکارضا علاوه بر تأمین آب شرب شهر خرم آباد، آب مورد نیاز بیش از 8 هزار هکتار اراضی کشاورزی دشت های بادیه، ده پیر، هولادشت و.... تأمین خواهد کرد و می تواند 2500 نفر اشتغال ایجاد کند.