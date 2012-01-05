به گزارش خبرنگار مهر، "میروسلاو بلاژویچ" در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های شهرداری تبریز و مس کرمان که با برد یک بر صفر تیم مس همراه بود، گفت: از چهره‌ام مشخص است که از این برد خیلی خوشحالم، چون بازی سختی را با تیم شهرداری داشتیم و بازیکنانم توانستند با جنگندگی برتری را از آن خود کنند.

"با توجه به جایگاه‌مان در جدول رده بندی لیگ سه امتیاز این بازی توانست تیم ما را از بحران خارج کند"، بلاژویچ ضمن بیان این جمله افزود: در نیمه اول بازی خوبی را ارائه کردیم اما در نیمه دوم سعی کردیم نتیجه را حفظ کرده و سه امتیاز را به دست آوریم. البته در اینجا باید به تیم شهرداری به خاطر بازی زیبایی که انجام داد تبریک بگویم.

بلاژویچ در خصوص وضعیت مهرداد پولادی در تیم مس کرمان اظهار داشت: نمی‌دانم مدیریت باشگاه چه تصمیمی در خصوص پولادی خواهد گرفت. پولادی یک بازیکن ملی پوش است و از او انتظار رفتار حرفه‌ای‌تری را داشتیم.

وی با اعلام اینکه پولادی قبل بازی با تیم شاهین بوشهر در مرحله نیمه نهایی جام حذفی تمرینات تیم مس را ترک کرد، افزود: در حالی که ما در بازی نیمه نهایی جام حذفی به پولادی به شدت نیاز داشتیم وی تیم را رها کرد و من به شدت از این حرکت او ناراحت شدم. اگر پولادی این حرکت را انجام نمی‌داد ما امروز یکی از دو فینالیست جام حذفی بودیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با یادآوری اینکه ما در بازی با تراکتورسازی زیبا بازی کردیم اما نتوانستیم نتیجه بگیریم در خصوص بازی با تیم فوتبال شهرداری گفت: ما امروز زیبا بازی نکردیم اما خوشبختانه موفق شدیم که در پایان بازی سه امتیاز را بدست آوریم.

وی در خاتمه تصریح کرد: شاید عادلانه‌ترین نتیجه برای دیدار شهرداری تبریز - مس کرمان مساوی بود اما در یک بازی فوتبال هزار اتفاق ممکن است بیفتد و در این دیدار شانس نیز با ما همراه بودیم.