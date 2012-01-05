20 میلیارد ریال برای ساخت میدان میوه و تره بار قائم شهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر پنجشنبه در جلسه بررسی راهکارهای اجرایی کردن مصوبه سفر هیئت دولت به مازندران افزود: قائم شهر ظرفیت خوبی در تولید مرکبات دارد.

وی اظهار داشت: مازندران امسال 42 درصد از کل مرکبات پیش بینی شده دولت برای میوه شب عید استان را تهیه کرده است.

پیرفلک افزود: آمارها نشان می دهد قائم شهر پتانسیل تبدیل به مرکز تهیه و توزیع مرکبات شمال کشور را دارد.

وی تصریح کرد: تا پایان امسال ساخت میدان میوه و تره بار با همکاری شهرداری و شورای شهر با دریافت مجوز ساخته شود.

قائم شهر دومین شهر پرتراکم کشور است.