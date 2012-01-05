شرایط لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه در بوشهر مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زارع عصر پنجشنبه در نشست آموزشی مجریان انتخابات در بوشهر اظهار داشت: شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان بوشهر مهیا است. بازرسی‌های لازم از سوی هیئت نظارت بر انتخابات استان بوشهر انجام شده و 20 گزارش بازرسی به ستاد انتخابات کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به پیشتاز بودن شهرستان‌های دیلم، گناوه و دیر در ارسال گزارشات به این هیئت، ادامه داد: شهرستان‌ها همکاری و تعامل بسیار خوبی با این هیئت داشته‌اند و گزارشات کامل و مناسبی را تهیه کرده‌اند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان بوشهر از تشکیل هیئت‌های نظارت بر انتخابات در همه شهرستان‌های استان بوشهر خبر داد و گفت: سه نفر از اعضای اصلی و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات تعیین شده و دبیرخانه این هیئت نیز در استانداری بوشهر مستقر است.

وی همچنین از حضور یک نماینده از این هیئت در تمام صندوق‌های اخذ رای خبر داد و اضافه کرد: به منظور نظارت بهتر و دقیق‌تر در هر صندوق یک نماینده داریم و بر حسب نیاز سربازرس و بازرس ویژه نیز تعیین خواهیم کرد.

رئیس کمیته آموزش انتخابات استان بوشهر نیز با تشریح برنامه‌های این کمیته اظهار داشت: برنامه‌های آموزشی این کمیته به صورت حضوری، کارگاهی، بهره‌گیری از صاحب‌نظران امنیتی، ویدئوکنفرانس و به صورت حضوری الکترونیکی انجام می‌شود.

سیدمحمود هاشمی اضافه کرد: کار آموزشی صحیح و کارآمد مستلزم همکاری و همراهی همه کسانی است که به دنبال انجام شایسته کارها هستند.

وی ادامه داد: حفاظت از اسناد، انتخابات یارانه‌ای و برگزاری مطلوب انتخابات از مهمترین برنامه‌های آموزشی این کمیته در استان بوشهر است.