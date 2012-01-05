حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در کشور برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جشنواره حاکمیت بالینی که با حضور وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی برگزار شد از محمد مهدی ناصحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تقدیر شد.

در این جشنواره مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری و بیمارستان امام علی (ع) آمل مقام برتر را کسب کرده و مورد تقدیر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفتند.

در تقدیر نامه ای که به همراه لوح سپاس به رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اهداء شد آمده است: تامین حمایت و ارتقای سلامت افراد در گستره ایران اسلامی از طریق ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی مطلوب از اهداف عالی نظام و از زمره مسئولیت های شرعی، اخلاقی وقانونی تک تک اجزای تشکیل دهنده بدنه نظام درمان کشور در راستای ایجاد جامعه ای سالم وپویا به شمار می رود که در این برهه از زمان با استقرار از نظام حاکمیت بالینی به عنوان چارچوب ارتقای مستمر کیفیت میسر می شود.

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی با ارج نهادن به تلاش جمعی و ارزنده تمامی ایثارگران عرصه سلامت بدین وسیله از فعالیتها و تلاشهای جمعی وگرانمایه آن دانشگاه که به منظور استقرار و نهادینه کردن تفکر ارتقای مستمر کیفیت انجام شده قدردانی می شود.