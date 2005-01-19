براي راهيابي به جام جهاني فوتبال نيازمند همياري و همكاري رسانه‌ هاي گروهي هستيم // كادرفني تيم ملي توصيه پذير نيست و اختيارتام دارد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين نشست با حضورمحمد دادكان، ناصرنوآموزنايب رييس، محمدرضا پهلوان دبيرفدراسيون فوتبال برگزارشد و نمايندگان رسانه هاي ورزشي بابيان سخناني برلزوم هم انديشي وتعامل رسانه ها وفدراسيون وهمچنين حمايت از تيم ملي فوتبال كشورمان براي حضوري قاطع وشايسته دررقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان تاكيد كردند.
رييس فدراسيون فوتبال درادامه افزود: گامهاي موثرو پيوسته اي درراه صعود تيم ملي به مسابقات جام جهاني برداشتهايم وبا همكاري وهمدلي رسانهها وكادرفني راه رسيدن به جام جهاني كوتاهترخواهد شد.
وي يادآورشد: تيم ملي براي صعود ازگروه خود كاردشواري نخواهد داشت وقطعا با همدلي وهمياري همه رسانههاي گروهي تيم ملي فوتبال ايران به مسابقات جام جهاني راه پيدا خواهد كرد. تيم ملي كشورمان ازبحرين برتراست، ولي استرس وهيجانات تاثيرگذار براين بازي وجود دارد كه اميدواريم با تدبير ازسد بحرين عبوركنيم.
دادكان با بيان اين كه كاروان فوتبال ايران درسه مرحله به منامه اعزام خواهد شد، تصريح كرد: گروه اول هفتم بهمن به بحرين خواهند رفت تا تداركات حضورتيم ملي را فراهم كنند. گروه دوم نيزدرهفده بهمن ماه عازم منامه خواهند شد وبازيكنان تيم ملي نيزدرگروه سوم پس ازاردوي كيش درنوزدهم بهمن راهي بحرين مي شوند.
رييس فدراسيون فوتبال درپاسخ به شايعات مطرح شده مبني برتحميل ليست سي وپنج نفره پيشكسوتان وبازيكنان فوتبال به فدراسيون وكادرفني تيم ملي خاطرنشان كرد: فعاليت كادرفني ازتمام كارها جداست. فدراسيون فوتبال بعنوان يك پل ارتباطي نقطه نظرات را به مربيان منتقل ميكند. شخصيت پيشكسوتان و ورزشكاران نيزفراترازآن است كه بخواهند ليست بازيكنان تيم ملي بدهند. عملكرد سي وپنج ماهه فدراسيون فوتبال نيزاين مهم را ثابت كرده است كه كادرفني تيم ملي هميشه با اختيارتام عمل ميكند.
وي خاطرنشان كرد: اگرتعداد محدودي بازيكن معرفي كردهايم، مصلحت انديشي نكردهايم، بلكه ميخواستيم تيم ملي حاشيههاي كمتري داشته باشد. بازيكناني همچون خداداد عزيزي، هاشميان وزندي براي تيم ملي موثرهستند وفدراسيون نيزمعتقد به استفاده ازتوانمنديهاي اين بازيكنان است.
دكتردادكان با بيان اين كه براي فراهم كردن بستر لازم جهت حضور تيم ملي درمسابقات جام جهاني سه گروه كاري تشكيل دادهايم، خاطرنشان كرد: گروه آناليز تيم ملي وظيفه دارد كه با بررسي بازيهاي كليه حريفان شرايط مساعدي را براي مسابقات تيم فراهم كند وسايرگروهها نيزوظيفه همياري وفراهم كردن شرايط لازم براي حضورموفق تيم ملي را برعهده دارند.
وي افزود: مخالف مشاور وروانشناس درتيم ملي نيستيم، ولي الان درشرايطي قرارداريم كه نميتوان اقدام به جذب يك روانشناس درتيم كرد، ولي بعد ازبازي با بحرين دراين رابطه تصميم خواهيم گرفت.
ناصرنوآموزنايب رييس فدراسيون فوتبال نيزدراين نشست با تاكيد براستفاده ازديدگاههاي تمام كارشناسان براي توسعه ورشد فوتبال گفت: براي پيمودن راه دشوارموفقيت درعرصه فوتبال نيازمند همياري وهمكاري رسانههاي گروهي هستيم. فدراسيون فوتبال نيزبا تدابيرلازم سعي كرده است كه بهترين شرايط را براي تيم ملي فراهم كند.
نوآموزتاكيد كرد: نقطه نظرات كارشناسان ورسانههاي گروهي سرعت عمل بيشتري به روند موفقيت آميز تيم ملي خواهد داد وقطعا آسوده ترمسابقات جام جهاني را دنبال خواهيم كرد.
گفتني است: دراين نشست نمايندگان رسانه هاي گروهي ( محمدرضا ميرزاييان، مرتضي موسوي زنوز، سيدعليرضاعلوي، سيد احد علوي، مصطفي لشگري، فرهاد كاسي نژاد، رضا فيض آبادي، نهاونديان، ميثم زمان آبادي، فرهاد راستي، مهدي حدادپور، آرش راهبر وحميدرضا افتخاري) حضورداشتند ودرخصوص مسائل مختلف تيم ملي ونقش رسانهها درصعود تيم ايران به جام جهاني به بحث وتبادل نظر پرداختند.
