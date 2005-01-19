براي راهيابي به جام جهاني فوتبال نيازمند همياري و همكاري رسانه‌ هاي گروهي هستيم // كادرفني تيم ملي توصيه پذير نيست و اختيارتام دارد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين نشست با حضورمحمد دادكان، ناصرنوآموزنايب رييس، محمدرضا پهلوان دبيرفدراسيون فوتبال برگزارشد و نمايندگان رسانه هاي ورزشي بابيان سخناني برلزوم هم انديشي وتعامل رسانه ها وفدراسيون وهمچنين حمايت از تيم ملي فوتبال كشورمان براي حضوري قاطع وشايسته دررقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان تاكيد كردند.

رييس فدراسيون فوتبال درادامه افزود: گامهاي موثرو پيوسته اي درراه صعود تيم ملي به مسابقات جام جهاني برداشته‌ايم وبا همكاري وهمدلي رسانه‌ها وكادرفني راه رسيدن به جام جهاني كوتاهترخواهد شد.

وي يادآورشد: تيم ملي براي صعود ازگروه خود كاردشواري نخواهد داشت وقطعا با همدلي وهمياري همه رسانه‌هاي گروهي تيم ملي فوتبال ايران به مسابقات جام جهاني راه پيدا خواهد كرد. تيم ملي كشورمان ازبحرين برتراست، ولي استرس وهيجانات تاثيرگذار براين بازي وجود دارد كه اميدواريم با تدبير ازسد بحرين عبوركنيم.

دادكان با بيان اين كه كاروان فوتبال ايران درسه مرحله به منامه اعزام خواهد شد، تصريح كرد: گروه اول هفتم بهمن به بحرين خواهند رفت تا تداركات حضورتيم ملي را فراهم كنند. گروه دوم نيزدرهفده بهمن ماه عازم منامه خواهند شد وبازيكنان تيم ملي نيزدرگروه سوم پس ازاردوي كيش درنوزدهم بهمن راهي بحرين مي شوند.

رييس فدراسيون فوتبال درپاسخ به شايعات مطرح شده مبني برتحميل ليست سي وپنج نفره‌ پيشكسوتان وبازيكنان فوتبال به فدراسيون وكادرفني تيم ملي خاطرنشان كرد: فعاليت كادرفني ازتمام كارها جداست. فدراسيون فوتبال بعنوان يك پل ارتباطي نقطه نظرات را به مربيان منتقل مي‌كند. شخصيت پيشكسوتان و ورزشكاران نيزفراترازآن است كه بخواهند ليست بازيكنان تيم ملي بدهند. عملكرد سي وپنج ماهه‌ فدراسيون‌ فوتبال نيزاين مهم را ثابت كرده است كه كادرفني تيم ملي هميشه با اختيارتام عمل مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: اگرتعداد محدودي بازيكن معرفي كرده‌ايم، مصلحت انديشي نكرده‌ايم، بلكه مي‌خواستيم تيم ملي حاشيه‌هاي كمتري داشته باشد. بازيكناني همچون خداداد عزيزي، هاشميان وزندي براي تيم ملي موثرهستند وفدراسيون نيزمعتقد به استفاده ازتوانمنديهاي اين بازيكنان است.