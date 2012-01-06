  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

یاراحمدی به مهر خبر داد:

305 خباز لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

305 خباز لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مربی خبازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک خرم آباد از آموزش 305 خباز لرستانی خبر داد.

علی یار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد 115 نفر از خبازان شهرستان خرم آباد آموزش های لازم را در مجتمع صنایع غذایی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک این شهرستان فرا گرفتند.

وی ادامه داد: این خبازارن از دوره های آموزشی شاطر نان ماشینی، خمیرگیر نان سنتی و فردار نان فانتزی این مرکز بهره مند شدند.

مربی خبازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک خرم آباد افزود: در این دوره های آموزشی طرز تهیه نانهای سنگک، لواش، چانه گیری و تشخیص انواع آرد و مکملهای مختلف به کار آموزان ارائه شد.

یار احمدی یادآور شد: طی تفاهمنامه میان ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان و شرکت غله استان دوره آموزشی خبازی در راستای ارتقاء مهارت شاغلان در واحدهای صنفی نانوایی در تمامی شهرستانهای استان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: تاکنون در قالب این توافق نامه تعداد 305 نفر خبازان استان آموزش های لازم را فرا گرفتند.

کد مطلب 1502248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها