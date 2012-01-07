بوستان بانوان قزوین 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بهزادپور در این باره گفت: عملیات اجرایی فاز دوم بوستان بانوان قزوین در زمینی به مساحت تقریبی یک هکتار در ضلع شمالی میدان شهید بابایی در دست احداث است که 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین تصریح کرد: فاز دوم بوستان بانوان در کنار بوستان نرگس(فاز یک بوستان) در زمینی به مساحت 9 هزار و 900 مترمربع و با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و160 میلیون ریال در مدت شش ماه کاری احداث خواهد شد.

بهزاد پور افزود: فاز دوم بوستان بانوان دارای امکانات بسیار مناسبی برای استفاده بانوان و فضایی آرام و ورزشی است که با داشتن زمین پینگ پنگ، تنیس، پیست پیاده روی، آلاچیق، فضای سبز و سرویس‌های خدماتی و بهداشتی می تواند اوقات خوشی را برای بانوان قزوین فراهم کند.

این مسئول یادآورشد: هدف از ساخت فاز دوم بوستان بانوان افزایش سرانه فضای سبز، آماده کردن مکان‌های ورزشی اختصاصی برای بانوان با توجه به استقبال بانوان محترم از بوستان نرگس و فراهم کردن محلی امن و آرام برای این افراد است.

وی در پایان گفت: به یاری خداوند متعال و تلاش نیروهای اجرایی و ناظران پروژه امیدواریم این بوستان در سه ماهه اول سال 91 بهره برداری برسد.