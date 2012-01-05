جزایری هشدار داد: ناو آمریکایی در صورت بازگشت به منطقه دچار مشکل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در گفتگو با شبکه تلویزیونی پرس تی وی با اشاره به اخطار اخیر ناوگان دریایی ایران به ناو هواپیما بر آمریکایی اظهار داشت: ما هیچ ادعایی اضافه بر حقوق شناخته شده بین‌المللی نداریم و در عین حال نسبت به حفاظت از حقوق خود قاطع هستیم و آمریکا باید این قاطعیت را درک کند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه چه تغییراتی در معادلات منطقه‌ای باعث شده در این برهه زمانی به ناو آمریکایی هشدار داده شود تصریح کرد: حضور طولانی مدت آمریکایی‌ها در منطقه باعث افزایش ناامنی و ناآرامی بوده و احتمال بروز تنش و برخورد را بیشتر می‌کند، بنابراین برای پرهیز از هرگونه وضعیت ناخوشایند بعدی، آمریکا باید منطقه را ترک کند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور خروج ناو آمریکایی از تنگه هرمز همزمان با رزمایش ولایت 90 را از سر ناچاری عنوان کرد و افزود: متاسفانه دکترین نظامی آمریکا بر پایه توسعه طلبی بنا شده و تنها در شرایط اجبار است که آنها غیر از این عمل می‌کنند و خروج ناو هواپیما بر آمریکا از منطقه نیز با توجه به همین رویکرد و از روی ناچاری بوده است.

جزایری جمهوری اسلامی ایران را کشوری قدرتمند خواند که به تنهایی قادر به تامین امنیت منطقه است و ادامه داد: گر چه ایران به تنهایی قادر به حفظ و تامین امنیت منطقه است لکن پیشنهاد ما همکاری کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت پایدار در کل منطقه می‌باشد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر واکنش ایران در صورت بازگشت ناو آمریکا به منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران ابزارهای گوناگونی را در اختیار دارد که در نهایت آمریکا چاره‌ای جز ترک منطقه نخواهد داشت، لذا به آنها می‌گوییم بهتر است حالا که رفته اید دیگر بر نگردید و در صورت بازگشت مشکلات احتمالی آینده بر عهده شما خواهد بود.