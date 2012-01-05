فدایی: بیش از 5 هزار سند از فتنه 88 در اختیار کمیسیون اصل نود قرار دارد

به گزارش مهر هفته گذشته ،حسین فدایی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در تشریح گزارش این کمیسیون از فتنه 88 به بررسی نقش مهدی هاشمی در انتقال اخبار و اطلاعات از خارج به ایران و همچنین نقش محمد خاتمی در معرفی میرحسین موسوی به عنوان فردی مناسب برای پیشبرد پروژه تغییر در ایران به طرف های غربی پرداخت.

در ادامه مصاحبه خبرنگارمهر با حسین فدایی نماینده مردم تهران را در خصوص جزئیات این گزارش می خوانید:

خبرگزاری مهر - سرویس سیاسی: گزارش اخیری که توسط جنابعالی به همراه کارگروهی در مورد جریان فتنه در صحن علنی قرائت شد، زوایای جدید از فتنه را بازتاب داد چه فرایندی طی شد که بعد از دو سال این گزارش منتشر شد.



هفته های اول بعد از انتخابات 22 خرداد ماه 88، به دلیل اینکه برخی در مجلس، عملکرد مناسبی برای مقابله با فتنه نداشتند در کمیسیون اصل 90، بر آن شدیم که موضوع فتنه و ابعاد پیدا و پنهان آن را بررسی کنیم. چندی بعد هم گزارشی به آقای لاریجانی رسید که آن را به کمیسیون اصل 90 ارجاع داد.

با تصویب کمیسیون، بنده مسوول کارگروه موضوع شدم به همراه سه نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و یک نفر از کمیسیون قضایی، بیش از یکسال صدها ساعت با نهادهای مختلف جلسات کارشناسی داشتیم، ده ها ملاقات صورت گرفت، اسناد و مدارک گسترده ای آماده شد هر چه جلوتر هم میرفتیم اسناد و مدارک جدید از اتفاقات رخ داده و آن فتنه عمیق بدست آمد.



علت اینکه این گزارش بعد از گذشت دو سال از فتنه 88 منتشر چیست؟



یکی از دلایل این وقفه عمق و گستردگی فتنه بود. دیگری اشتغالاتی بود که برای کمیسیون و کارهای جنبی بوجود می آمد. مثلاً اگر به گذشته اشاره نکنم و همین گرفتاری های سال 90 را بگویم، بررسی حدود چهارهزار ساعت کار کارشناسی بر پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، بررسی مسائل جریان انحرافی، انتخابات آتی و ... را می توانم اشاره کنم. در هر صورت با توجه به اینکه اسناد جدیدی هم رسیده بود بنای خود را گذاشتیم که تا مقطعی که اسناد رسیده یک جمع بندی داشته باشیم. در هفته منتهی به نهم دی ماه شروع به نهایی کردن گزارش ابتدایی کردیم.

آیا اختلاف نظری هم در جمع بندی نهایی بین اعضای کمیسیون وجود داشت؟ چگونه این اختلاف نظر ها مرتفع شد؟



بالاخره نظرات متفاوتی در هر بحث وجود دارد. لیکن با توجه به اسناد مختلف در کمیسیون در مورد وزن هر کدام از ابعاد فتنه مباحث مختلفی صورت گرفت. در نهایت اسناد، مدارک و شرایط، ما را به این نتیجه رساند که وزن و محور اصلی در فتنه 88، راهبری و توطئه چینی طرف خارجی بوده است؛ که قرار شد با رویکرد نقش نظام سلطه، گزارش نهایی شود.

اشکال آئین نامه ای که از سوی یکی از نمایندگان به قرائت گزارش گرفته شد در چه موضوعی بود؟



از دو هفته قبل بنا شد گزارش نهایی و خلاصه ای ارایه شود. چون کار، زیاد و فشرده بود از طرف کمیسیون، نامه نگاری و کار شکلی، فراموش شد ولی با ریاست محترم مجلس، ارتباط برقرار شد و ایشان هم با توجه به ضرورت تبیین فتنه و سالگرد 9دی، پذیرفتند که موضوع را با راهکاری در مجلس اجازه طرح نمایند که نمایندگان محترم، رییس و هیأت رئیسه مجلس در این راه همکاری خوبی داشتند.

البته با توجه به ساعت کاری مجلس، حدود 30 دقیقه به قرائت این گزارش اختصاص دادند که در نهایتاً متن کامل آن را در اختیار رسانه ها قرار دادیم. بنده هم قبل از قرائت گزارش، در پشت تریبون، عرض کردم که از همه نمایندگان، رئیس مجلس و هیأت رئیسه که این فرصت را برای قرائت کمیسیون اصل 90 فراهم کردند که در سالگرد حماسه پر شکوه 9 دی قرائت شود تشکر کردم که حتی تذکر دهنده که اشکال آیین نامه ای گرفت به محتوای گزارش تعریضی نداشت و یادآور شد در آستانه 9 دیماه خوب است مجلس گزارش دهد. بلکه صرفاً عمل به آیین نامه را متذکر بود.



ظاهرا متن گزارش اصلی نسبت به متنی که دراختیار رسانه ها قرا گرفته بیشتر است.



بله؛ این متنی که در اختیار رسانه ها قرار گرفت حدود 38 صفحه است. لیکن گزارش اصلی بیش از 100صفحه است که با مستندات و پیوست هایش، بیش از 700 صفحه می شود البته مستندات جامع و اسناد و مدارک اش بیش از 5 هزار سند است.



گزارش کمیسیون برای اصولگرایان هم قابل توجه خواهد بود؟



اصولگرایان اعلام کرده اند که اکنون مثلث شوم نظام سلطه، انحراف و فتنه برای ضربه به نظام، همگرا شده اند. لذا خطوط قرمز اصولگرایان بر همین مبنا طرح ریزی شده است.