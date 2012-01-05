علی اصغر یوسفنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آرایش کاندیداهای احتمالی اصلاحطلبان در انتخابات مجلس نهم در استان مازندران گفت: هیچ سازماندهی یا توافقی را قبلاً با اصلاحطلبان نداشتم و خودم به صورت مستقل برای حضور در رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم نامنویسی کردم.
وی در پاسخ به اینکه در استان مازندران چه تعداد از افرادی که پیش از این تابلوی اصلاحطلبی داشتهاند برای نمایندگی انتخابات مجلس نهم ثبت نام کردهاند، گفت: خودم و انوشیروان محسنی بندپی نماینده نوشهر ثبت نام کردهایم.
نماینده مردم ساری در مجلس هشتم تاکید کرد: به صورت مستقل وارد رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم میشوم و با پرچم اصلاحات نمیآیم چون مورد حمایت واقع نمیشود.
یوسفنژاد با تاکید مجدد بر اینکه "پرچم اصلاحات را در انتخابات مجلس نهم بالا نمیگیریم" گفت: اصلاحطلبان نمیخواهند لیست بدهند بنابراین در انتخابات به صورت مستقل میآیم.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه در انتخابات مجلس هشتم زیر چتر کدام گروه یا حزب اصلاحطلب قرار گرفته است، گفت: عضو هیچ حزبی نبودم نه اعتماد ملی، نه مشارکت و نه کارگزاران و نه هر حزب اصلاحطلب دیگری.
وی خاطرنشان کرد: در هیچ گروه و حزب اصلاحطلبی عضویت ندارم اما افکار و ایدههای کلیام در جهت فراکسیون خط امام (ره) است.
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