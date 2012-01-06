به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زهره وند گفت: درسال 89 تعداد پورت‌های دیتای منصوبه ما 8 هزار و 892 پورت بود که این تعداد در سال جاری به 25 هزار و 588 پورت رسیده که از رشد 188 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.



وی افزود: همچنین تعداد پورتهای دایرشده دیتای ما در استان قم در سال جاری به 7 هزار و 380 پورت با 104 درصد رشد نسبت به سال گذشته رسیده است.



مدیرعامل شرکت مخابرات قم به تعداد مشترکان شبکه دیتا در استان قم اشاره کرد و گفت: هم اکنون تعداد مشترکان شبکه دیتای استان قم با 10درصد رشد نسبت به سال گذشته به یکهزار و 78 مشترک رسیده است.



وی افزود: استان قم با ضریب نفوذ 46 درصدی اینترنت، جزو استان‌های پیشرو کشور در این زمینه به شمار می‌رود.



زهره وند به تعداد تلفن‌های منصوبه ثابت در استان قم اشاره کرد و افزود: هم اکنون 442 هزار و 549 سوئیچ تلفن منصوبه در استان قم وجود دارد که از این تعداد 415 هزار و 517 تلفن آن مشغول به کار است که نشان دهنده ضریب نفوذ بیش از 36 درصدی تلفن ثابت در استان قم است.



854 هزار و 474 تلفن همراه در قم فعال است



مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم به تعداد تلفنهای منصوبه همراه استان قم اشاره کرد و گفت: تلفن‌های همراه منصوبه استان قم هم اکنون با 20 درصد رشد نسبت به سال قبل به 900 هزار تلفن رسیده است که از این تعداد 854 هزار و 474 تلفن همراه مشغول به کار هستند، همچنین ما در زمینه ضریب نفوذ تلفن همراه استان با 10درصد رشد نسبت به سال قبل به 74 درصد ضریب نفوذ در سال جاری رسیده ایم.



زهره وند در مورد تعداد سایت‌های منصوبه BTS در استان قم گفت: هم اکنون 332 سایت BTS منصوبه در استان قم وجود دارد که جوابگوی نیازهای موجود است.



وی گفت: تعداد روستاهای دارای ارتباط مخابراتی در استان به 192 روستا و تعداد روستاهای دارای تلفن در منازل نیز به 168 روستا می‌رسد، همچنین تعداد 57 روستای ما نیز دارای امکانات ICT هستند.



وی در پایان افزود: هم اکنون تعداد تلفن‌های همگانی شهری راه دور و GSM به سه هزار و 32 باجه ، مراکز تلفن شهری به 24 مرکز و روستایی به 53 مرکز می‌رسد.

