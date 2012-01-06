به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزتی گفت: به استناد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب سال 1366، احداث و توسعه تأسیسات نظامی از قبیل پادگان‌ها، میادین آموزش و تمام یا هر قسمت از هرگونه تأسیسات دیگر متعلق به واحدهای نظامی که عملکرد و کارکرد شهری ندارند در داخل حریم و محدوده شهرها ممنوع است و لازم است این تأسیسات طی یک برنامه تدریجی به خارج از شهرها منتقل شده و اراضی و ابنیه باقی‌مانده به مصارف عمومی تخصیص یابند.

وی اظهار داشت: همچنین برابر ماده سه قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، مقرر شده طرح شهرسازی برای اراضی مذکور با لحاظ تأمین سرانه کاربری‌های عمومی شهر، حداقل 40 درصد تهیه و وفق ماده هفت قانون، در مواردی که منابع حاصله، کفاف ایجاد پادگان در خارج از حریم شهر را نکند، دولت باقی‌مانده اعتبارات مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به اقدامات انجام گرفته در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در این راستا ارتش جمهوری اسلامی ایران رأسا از طریق انتخاب مشاور، نسبت به تهیه طرح برای اراضی پادگان های لشگر 21 حمزه اقدام و به کمیسیون ماده پنج استان ارایه کرد که این امر پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی در جلسات متعدد با حضور نمایندگان ارتش و مشاور مربوطه در نهایت به صورت 60 درصد کاربری تجاری، خدماتی، اداری و ... به عنوان سهم پادگان و مابقی به عنوان فضای سبز و پارکینگ در جهت تأمین خدمات عمومی شهر به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید و برای طی مراحل بعدی از طریق دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شده است.

محمد عزتی افزود: با توجه به کمبود فضاهای تفریحی و عمومی در مرکز شهر و علی‌رغم نیاز مالی شهرداری جهت اداره بهتر و بهینه شهر، شهرداری با تبدیل اراضی باقی‌مانده به فضای سبز، پارکینگ و کاربری‌های عمومی موافقت کرده است؛ هرچند که در درازمدت نه درآمد، بلکه تجهیز، نگهداری و احداث پارکینگ پیش‌بینی شده جزو هزینه‌های جاری شهرداری خواهد بود و شهرداری رضایتمندی عمومی شهروندان و گسترش فضاهای تفریحی را بزرگ‌ترین سرمایه خود می‌داند.

وی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر شهروندان تبریزی از مسئولان ارتش انتظار دارند بعد از گذشت چندین سال از فعالیت پادگان در داخل شهر، ضمن همکاری در انتقال این مجموعه به خارج شهر زمینه را برای رفع مشکلات شهر فراهم کنند نه این که با تبدیل کل اراضی به کاربری‌های تجاری و خدماتی و مسکونی، مشکلی مضاعف بر مشکلات شهر و شهروندان بیفزایند.