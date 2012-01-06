کردستان در معرض خشکسالی/ بارش 139 میلیمتری در سال زراعی

محمد طالب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش چشمگیر بارش در بخش های از استان کردستان طی سال جاری زراعی گفت: با توجه به کاهش بارش ها احتمال بروز پدیده خشکسالی در بخش های غربی و مرکزی این استان وجود دارد که این امر باعث نگرانی جدی مردم به ویژه کشاورزان شده است.

وی ادامه داد: در حالی که در ابتدای سال زراعی جاری بارش های خوبی استان کردستان را فرا گرفته بود که متاسفانه طی یک ماه اخیر از میزان بارش ها به طور قابل توجهی کاسته شده است و ادامه این روند زنگ خطر جدی در راستای بروز پدیده خشکسالی است که انتظار می رود مسئولان از امروز برنامه ریزی برای مقابله با این پدیده را آغاز کنند.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به میزان بارش ها در شهر مریوان در سال زراعی جاری افزود: میزان بارندگی در شهر مریوان به نسبت دوره بلند مدت بیش از 48 درصد و نسبت به سال زراعی گذشته بیش از 11 درصد کاهش پیدا کرده است که با توجه به وجود دریاچه زریوار در این شهر این روند نگران کننده و خطرناک است.

وی به وضعیت بارش ها در سنندج به عنوان مرکز استان کردستان اشاره کرد و گفت: میزان بارندگی در سنندج نسبت به دوره بلند مدت 23 درصد کاهش پیدا کرده است و این کاهش میزان بارش در شهرهای بانه و سروآباد به میزان 20 درصد بوده است.

حیدری با اشاره به کاهش چهار درصدی میزان بارش در استان کردستان نسبت به میانگین دوره بلند مدت، اظهار داشت: میانگین بارش کلی در سال زراعی جاری در استان کردستان 139 میلیمتر ثبت شده است که این رقم بسیار پائینی به حساب می آید و انتظار می رود که در ادامه سال زراعی جاری شاهد بارش های بهتری در این استان باشیم.

وی به میانگین بارش در طول هفته گذشته در استان کردستان اشاره کرد و افزود: میانگین بارش در هفته گذشته در استان کردستان کمتر از 15 میلیمتر بوده است که البته در بعضی از شهرهای استان به دلیل کاهش بیش از حد، میزان بارش ها غیرقابل اندازه گیری است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به لزوم برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از منابع آبی این استان با توجه به کاهش میزان بارشها یادآور شد: صرفه جویی در مصرف آب و بهره برداری مناسب از منابع آبی و همچنین ارائه آموزش های لازم به کشاورزان برای مصرف بهینه از نیازهای اصلی در استان است که باید بیش از گذشته به آنها توجه کرد.

در حالی مدیر کل هواشناسی استان کردستان از کاهش جدی بارش ها در بعضی از مناطق این استان خبر می دهد که برداشت بی رویه آب از دشت های قروه و دهگلان برای مصارف کشاورزی باعث کاهش چشمگیر منابع زیرزمینی شده است.

کاهش بارش ها و عدم برنامه ریزی مناسب برای مکانیزه کردن کشاورزی در کردستان از یک سو و خروج بیش از 80 درصد از آب های سطحی استان از مرز به خارج از کشور از سوی دیگر باعث شده است تا یکی از پرآب ترین استان های کشور در معرض خشکسالی قرار گیرد.