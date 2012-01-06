به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "علی الترهونی" نخست وزیر سابق و مشاور فعلی دولت انتقالی لیبی گفت: دولت لیبی باید فرصتهای جایگزین برای انقلابیونی که معمر قذافی را سرنگون کردند فراهم آورد تا کشور دچار بی ثباتی نشود.

وی افزود: خلع سلاح انقلابیون و بازگرداندن آنها به زندگی طبیعی یکی از راههای مقابله با افزایش خشونتها در لیبی است و باید افق روشنی برای انقلابیون ترسیم شود.

الترهونی اظهار داشت : بیشتر مردم تمایل دارند که به زندگی عادی خود بازگردند، اما مشکل نبود راه حل جامعی برای این منظور است و با توجه به اوضاع کنونی هر گونه گفتگو میان این شبه نظامیان با گروههای دیگر تقریبا غیر ممکن است.

این در حالی است که صدها نفر از نظامیان لیبی با برپایی تظاهراتی در شهر بنغازی در شرق لیبی خواستار پرداخت حقوق معوقه و توجه ویژه به ارتش ملی جدید شدند.

نظامیان ضمن انتقاد از سیطره انقلابیون بر پایگاههای خود بیان کردند: دولت جدید باید در راستای تاسیس ارتش جدید تلاش کند نه اینکه به انقلابیون پاداش نقدی بدهد.

"المبروک عبدالله العریبی" ازنظامیانی که قبلا در بخش حسابداری ارتش فعالیت داشته اما هم اکنون عضو پلیس نظامی است گفت : انقلابیون وضعیت کنونی را ترجیح می دهند و علاقه ای برای پیوستن به ارتش جدید ندارند.

وی افزود: ما سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده ایم و شورای انتقالی لیبی طرفدار شبه نظامیان است و توجهی به ارتش لیبی ندارد.

العریبی ضمن درخواست از شورای انتقالی لیبی برای احیای سریع ارتش این کشور بیان کرد: مراکز نظامی هم اکنون در کنترل شبه نظامیان است.

"ابراهیم السحاتی" 50 ساله که مدت 32 سال در ارتش لیبی خدمت کرده است و هم اکنون به پلیس نظامی پیوسته است نیز گفت : هر بار که برای دریافت حقوقم مراجعه می کنم وعده پوچ به من می دهند به هر حال ما باید هزینه های زندگی خود را تامین کنیم.