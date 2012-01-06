جذب 50 درصد اعتبارات توسعه پارس جنوبی/ ورود 6 دکل جدید به خلیج فارس

موسی سوری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح توسعه فازهای پارس جنوبی، گفت: بر اساس برنامه شرکت ملی نفت، باید در سالجاری حدود 21 میلیارد و 200 میلیون دلار در فازهای مختلف پارس جنوبی سرمایه گذاری می شد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 11 میلیارد دلار در طرح توسعه فازهای مختلف این میدان مشترک پارس جنوبی سرمایه گذاری شده است، تصریح کرد: بر اساس اهداف بودجه سالجاری باید تا اسفند ماه امسال بیش از 10 میلیارد دلار اعتبار دیگر برای توسعه و ساخت فازهای پارس جنوبی جذب شود.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت متنوع سازی تامین منابع مالی مورد نیاز پارس جنوبی، اظهار داشت: علاوه بر اعتبارات داخلی شرکت ملی نفت، انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و قراردادهای بیع متقابل از دیگر راهکارهای تامین منابع مالی پارس جنوبی است.

این مقام مسئول در خصوص وضعیت توسعه ناوگان دکل های حفاری دریایی فازهای میدان پارس جنوبی، بیان کرد: در حال حاضر به طور همزمان 11 دستگاه دکل حفاری دریایی در فازهای مختلف پارس جنوبی در خلیج فارس مشغول به کار است.



این عضو هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه هم اکنون در فاز 9 و 10 پارس جنوبی 2 دکل دریایی فعال است، اظهارداشت: در طرح توسعه فازهای 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی در مجموع چهار دستگاه دریایی مشغول حفاری چاه های گازی این فازهای مشترک هستند.

وی با اشاره به فعالیت دو دکل دریایی در فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز در دست اجرای پارس جنوبی، تاکید کرد: در فازهای 13، 22، 23 و 24 این میدان مشترک گازی با قطر ؛ دو دکل دریایی مشغول به کار است.

این عضو هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس با یادآوری اینکه به زودی یک دکل جدید در لایه نفتی پارس جنوبی فعال می‌شود، از افزایش تعداد دکل های دریایی فازهای پارس جنوبی تا سال آینده خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می شود تا سال 1391 در مجموع تعداد 6 دکل جدید دریایی وارد خلیج فارس شود.