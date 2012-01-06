به گزارش خبرنگار مهر، داوران اضافه شده به هیئت داوران پنجمین جشنواره ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس (جایزه ادبی تبریز) از سوی دبیر این جشنواره معرفی شدند.

بر این اساس در بخش اصلی جشنواره و به منظور انتخاب برترین داستان کوتاه دفاع مقدس، محمد سرشار به جمع داوران اضافه شد و در بخش انتخاب داستان کوتاه سال نیز سمیرا اصلان‌پور به جمع داورانی پیوست که مجموعه داستان‌های منتشر شده در سال 89 برای انتخاب برترین داستان کوتاه دفاع مقدس سال بررسی می‌‌کنند.

براین اساس داوران پنجمین جشنواره ادبی یوسف را در بخش اصلی، عباس جعفری مقدم، اصغر استاد حسن معمار، مریم شریف رضویان، سهیلا عبدالحسینی، محمد سرشار و کامران پارسی‌نژاد و محسن پرویز تشکیل می‌دهند.

همچنین داوران بخش داستان کوتاه سال دفاع مقدس نیز احمد شاکری، مریم مقانی، سمیرا اصلان‌پور و عباس جعفری مقدم به شمار می‌روند.

پنجمین جایزه ادبی یوسف 25 بهمن برگزیدگان خود را خواهد شناخت.