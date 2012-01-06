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۱۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

دستگیری ناصر و منصور تیغ زن در جنوب پایتخت

دستگیری ناصر و منصور تیغ زن در جنوب پایتخت

فرمانده یگان امداد تهران بزرگ از دستگیری دو برادر زورگیر در خیابان فداییان اسلام خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر مطهری اظهار داشت: چندی پیش ماموران گشت انتظامی قرارگاه کیانشهر به هنگام گشت زنی در خیابان فداییان اسلام  در جریان درگیری و نزاع سه نفر قرار گرفتند.

فرمانده یگان امداد پلیس تهران ادامه داد:ماموران به منظور بررسی موضوع  وارد عمل شدند که در همین حین دو نفر از نزاع کنندگان ضمن انداختن قمه همراه خود فرار را بر قرار ترجیح داده و به سرعت از صحنه گریختند.

سرهنگ مطهری با اشاره به سرعت عمل ماموران خاطر نشان کرد:به دنبال فرار متهمان ، مامورانآنان پس از چند دقیقه دستگیر دستگیر و به صحنه ارتکاب جرم آوردند.

این مقام مسئول در پلیس پایتخت اضافه کرد:هنگامی که متهمان به محل نزاع آورده شدند فردی به نام "امیر"با مرجعه به ماموران اظهار داشت:متهمان یکماه پیش با تهدید مبلغ یکصد و بیست هزار تومان و یک دستگاه گوشی تلفن مرا زورگیری کرده بودند و امشب نیز با قمه و چاقو قصد داشتند بار دیگر زورگیری کنند.

فرمانده یگان امداد پلیس تهران در پایان تصریح کرد:متهمان که خود را "ناصر"و "منصور"معرفی  کردندبه همراه شاکی پرونده ضمن تنظیم صورتجلسه برای بررسی بیشتر تحویل کلانتری 160 خزانه شدند.


 

کد مطلب 1502411

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