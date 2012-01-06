دستگیری ناصر و منصور تیغ زن در جنوب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر مطهری اظهار داشت: چندی پیش ماموران گشت انتظامی قرارگاه کیانشهر به هنگام گشت زنی در خیابان فداییان اسلام در جریان درگیری و نزاع سه نفر قرار گرفتند.

فرمانده یگان امداد پلیس تهران ادامه داد:ماموران به منظور بررسی موضوع وارد عمل شدند که در همین حین دو نفر از نزاع کنندگان ضمن انداختن قمه همراه خود فرار را بر قرار ترجیح داده و به سرعت از صحنه گریختند.

سرهنگ مطهری با اشاره به سرعت عمل ماموران خاطر نشان کرد:به دنبال فرار متهمان ، مامورانآنان پس از چند دقیقه دستگیر دستگیر و به صحنه ارتکاب جرم آوردند.

این مقام مسئول در پلیس پایتخت اضافه کرد:هنگامی که متهمان به محل نزاع آورده شدند فردی به نام "امیر"با مرجعه به ماموران اظهار داشت:متهمان یکماه پیش با تهدید مبلغ یکصد و بیست هزار تومان و یک دستگاه گوشی تلفن مرا زورگیری کرده بودند و امشب نیز با قمه و چاقو قصد داشتند بار دیگر زورگیری کنند.

فرمانده یگان امداد پلیس تهران در پایان تصریح کرد:متهمان که خود را "ناصر"و "منصور"معرفی کردندبه همراه شاکی پرونده ضمن تنظیم صورتجلسه برای بررسی بیشتر تحویل کلانتری 160 خزانه شدند.



