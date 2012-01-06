۱۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

کنگان همچنان می‌لرزد/

چهارمین زمین‌لرزه کنگان را لرزاند

کنگان - خبرگزاری مهر: وقوع چهارمین زمین لرزه در کنگان خواب را از چشم کنگانی‌ها گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع سه زمین‌لرزه در شامگاه پنجشنبه در شهرستان کنگان، چهارمین زمین‌لرزه نیز بامداد جمعه شهر بنک در پنج کیلومتری کنگان را لرزاند.

رئیس کمیته بحران استانداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این زمین لرزه ساعت یک و 11 دقیقه بامداد جمعه با شدت 3.1 درجه در مقیاس ریشتر شهر بنک را لرزاند تا مردم شهرستان کنگان در یک شب چهار زمین‌لرزه را تجربه کنند.

احمد مرادی ادامه داد: این زمین‌لرزه‌ها تلفات جانی و مالی در پی نداشته است و همکاران ما با استقرار در شهرستان کنگان در حال بررسی ابعاد این زمین‌لرزه هستند.

اهالی شهر کنگان و شهر بنک و روستاهای اطراف این دو شهر در حالی شب گذشته را به صبح رساندند که با نگرانی از وقوع زمین‌لرزه‌های دیگر با وجود سرمای هوا از خانه‌های خود خارج شده‌ و به خیابان‌ها و کوچه‌ها پناه برده‌ بودند.

شب گذشته نیز زلزله‌هایی به بزرگی 4.3 ، 4.1 و 3.2 شهر بنک را لرزانده بود.

