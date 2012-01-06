مشارکت 50 درصدی در انتخابات مجلس نهم/ حمله به نماد هاشمی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی نمین رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران عصر پنجشنبه در نشست انتخابات مجلس و چگونگی حضور جنبش دانشجویی که در دفتر مرکزی تحکیم وحدت برگزار شده بود با اشاره به آرایش سیاسی تشکل ها در انتخابات مجلس نهم افزود: در حال حاضر جریان های مختلف در تلاشند حضوری فعال در انتخابات آینده داشته باشند در این راستا می توان به فعالیت اطرافیان آقای احمدی نژاد اشاره کرد. این جریان در صدد است با چراغ خاموش حرکت کند.

وی گفت: همچنین جریان اصلاحات بنا دارد بدون نام تشکیلاتی خاص وارد عرصه انتخابات شود و اگر در این دوره تعدادی از نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس بفرستد ادعای پیروزی می کند و اگر نامزدهای مورد نظر آنها حائز اکثریت آرا نشدند اعلام می کند که ما اصلا در انتخابات شرکت نکرده بودیم.

دبیر کل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین تصریح کرد: نباید رقابت در انتخابات مجلس نهم را فقط بین جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان دید.

این فعال سیاسی با بیان اینکه رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را نباید با انتخابات مجلس قیاس کرد، گفت: در آخرین نظر سنجی هایی که انجام شده است مشخص شد که با مشارکت 50 درصدی در انتخابات مجلس نهم مواجه خواهیم بود.

وی در عین حال افزود: جریان انحرافی نیز جرات نمی کند که با تابلو و نام خود وارد عرصه انتخابات شود. به همین جهت ترجیح می دهند غیر آشکار در انتخابات فعالیت کنند.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در بخش دیگری از سخنانش به عدم حضور احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و افزود: مقام معظم رهبری بارها بر حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص تاکید کرده بودند اما هنوز شاهد آنیم که وی در این جلسات حاضر نمی شود.

سلیمی نمین با طرح این پرسش که آیا عدم حضور احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص به منزله انتقاد از هاشمی رفسنجانی است، افزود: اگر نقدی به هاشمی مطرح می شود این برای شرکت نکردن در جلسات مجمع قابل قبول نیست چرا که امروز روش های هاشمی در دولت احمدی نژاد دیده می شود و وی از اطرافیان هاشمی در دولت خود استفاده کرده است. چگونه می شود به عملکرد فردی انتقاد داشت اما از اطرافیان او در دولت استفاده کرد؟

وی با بیان اینکه به هیچ وجه حمله به نماد هاشمی را قبول نمی کنیم، افزود: اما عده ای بنا را بر حمله به نماد هاشمی قرار داده اند که این به هیچ وجه قابل قبول نیست. بنده خود انتقاداتی به هاشمی رفسنجانی دارم اما هیچ گاه به نماد وی حمله نمی کنم.

این فعال سیاسی در ادامه به انتقاد شدید از عملکرد ارگان رسمی دولت پرداخت و این رسانه را توپخانه دولت توصیف کرد و گفت: متاسفانه این رسانه با انتقادات تند به منتقدین دولت پاسخ می دهد که این عملکرد به هیچ وجه قابل قبول نیست.

سلیمی نمین خاطر نشان کرد: ارگان دولت بارها از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده است اما در تحلیلی به دفاع از ملک زاده پرداخت و مدعی شد که وی چه گناهی کرده است که باید زندانی شود؟ این تحلیل به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که ملک زاده از عناصر نزدیک به هاشمی شناخته می شود اگر شما هاشمی را قبول ندارید چرا از یکی از عناصر نزدیک به وی حمایت می کنید؟ این چه تحلیلی است؟!

به گفته وی جنبش دانشجویی باید نقش تاثیر گذار خود را در فضای سیاسی ایفا کند ضمن آنکه جنبش دانشجویی نباید خود را در نمادها تعریف کند.