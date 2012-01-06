کشف یک منبع جدید سلولهای بنیادی در شبکیه چشم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم موسسه سلولهای بنیادی نورونی رنسلار نیویورک این سلولهای بنیادی چندتوانی را در "اپیتلیوم رنگدانه ای شبکیه ای"( RPE) چشم شنایایی کردند. RPE لایه ای از سلولها است که وظیفه حفظ، تغذیه و محافظت از شبکیه را به عهده دارد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "شما می توانید این سلولهای بنیادی را از یک فرد 99 ساله نیز استخراج کنید. این سلولها در جنین ذخیره می شوند و می توانند به مدت 100 سال خفته باقی بمانند. بنابراین شما می توانید آنها را استخراج کنید کشت دهید و به آنها القا کنید که تکثیر و تمایز را آغاز کنند."

این دانشمندان سلولهای بنیادی مشتق از RPE را از چشم گروهی از اهداکنندگان چند ساعت پس از مرگ آنها استخراج کردند. این سلولها همچنین می توانند از مایعی که شبکیه افراد زنده را در عقب چشم احاطه کرده است به دست آیند.

براساس گزارش لایو ساینس، دانشمندان نیویورکی بافت RPE را که از اجساد بین سنین 22 تا 99 ساله به دست آورده بودند در شرایط کشت مختلف رشد دادند و به این ترتیب توانستند به مجموعه ای از شرایط را که این سلولها در آن می توانند تقسیم شوند دست یابند.

بررسیها نشان داد که این سلولها چندتوانی هستند و بنابراین می توانند به انواع مختلفی از سلولها تمایز یابند و برای مثال راهی را به سوی ترمیم کنترل شده چشم میلیونها فردی که از بیماری تخریب ماکولار وابسته به سن رنج می برند ارائه کنند.