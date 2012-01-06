مصرف آب در لرستان 10 درصد کاهش یافت/ واگذاری 11 هزار انشعاب جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در این رابطه اظهار داشت: عملکرد 9 ماهه اول سالجاری شرکت آبفا شهری لرستان حکایت از صرفه جویی 10 درصدی مصرف آب توسط مشترکان لرستانی دارد.

وی ادامه داد: این میزان کاهش مصرف آب در استان در حالی اتفاق افتاده که طی این مدت 11 هزار انشعاب آب جدید در استان اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تصریح کرد: این امر نشان می دهد که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از ابتدای سالجاری تاکنون مصرف آب مشترکان لرستانی 10درصد کاهش یافته است.

اکبریان بیان داشت: اجرای این قانون، مدیریت مصرف را به مردم واگذار کرده است که با صرفه جویی در مصرف آب، جایگاه واقعی این نعمت ارزشمند الهی را به خوبی بشناسند و فرهنگ صرفه جویی را در زندگی خود نهادینه کنند.

کاهش 3 درصدی پرت آب در استان

وی همچنین در ادامه سخنان خود از کاهش 3درصدی هدر رفت آب خبر داد و بیان داشت: یکی از معضلات شرکتهای آب و فاضلاب، هدر رفت آب است که منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش سرمایه این شرکتها می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون با برنامه ریزی و بهره گیری از ابزارهای کنترلی و تلاش نیروهای فعال این شرکت توانسته ایم 3 درصد هدر رفت آب را نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش دهیم.

اکبریان یادآور شد: در اجرای این برنامه ها شهرهای الیگودرز با 12.7 درصد و نورآباد با 12.4 درصد نسبت به سایر ادارات آبفا استان در کاهش هدر رفت آب پیشرو بوده اند.

وی گفت: مردم می توانند با گزارش دادن انشعابات غیرمجاز و شکستگی لوله های آب در سطح خیابانها و معابر از هدر رفتن آب جلوگیری و تا حد امکان شرکت آبفا را در این خصوص یاری کنند.

واگذاری 11 هزار انشعاب توسط شرکت آبفا شهری لرستان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در ادامه سخنان خود یادآور شد: در 9 ماهه نخست سالجاری بیش از 11 هزار انشعاب آب و 5 هزار و 500 انشعاب فاضلاب جدید به مشترکان این شرکت واگذار شده است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر در حال حاضر شرکت آبفا لرستان دارای 283 هزار فقره انشعاب آب و 140 هزار فقره انشعاب فاضلاب است.

اکبریان با تاکید بر بهینه سازی فرایند تولید، توزیع و مصرف آب در استان، بیان داشت: 99.8 درصد شهروندان لرستانی تحت پوشش شبکه آبرسانی سالم و 52 درصد تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به معوقات این شرکت از مردم یادآور شد: از آن جایی که درآمد حاصل از بهای خدمات آبرسانی صرف تعمیر و نگهداری تاسیسات هر شهر می شود انتظار می رود مشترکان در پرداخت به موقع قبوض آب بها، شرکت آبفا را یاری کنند.

اکبریان به کارگیری پیمانکار تعویض، نصب انشعابات، تکمیل شبکه های مسکن مهر، راه اندازی سامانه تله متری ماهواره ای شهرهای خرم آباد و پلدختر و تکمیل تصفیه خانه های آب و فاضلاب را از طرح های در دست اقدام این شرکت برشمرد.