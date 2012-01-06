استقبال گسترده از هنیه در تونس/ مشعل به قاهره رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در راس هیئتی عالی رتبه عصر دیروز برای سفری چند روزه وارد قاهره شد.

به گزارش منابع فلسطینی مشعل قرار است با "نبیل العربی" دبیر کل اتحادیه عرب درباره تحولات داخلی و خارجی فلسطین رایزنی کند.

از سوی دیگر "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در ادامه سفرهای دوره ای خود به کشورهای منطقه در فرودگاه بین المللی "کارتاژ" مورد استقبال "حمادی الجبالی" نخست وزیر تونس قرار گرفت.

علاوه بر حضور راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه بسیاری از طرفداران این حزب با شعارهای غزه رمز عزت است، خیبر یا یهود، سپاه محمد می آید و نیز با فریاد الله اکبر از هنیه استقبال کردند.

اسماعیل هنیه در دیدار با حمادی الجبالی نخست وزیر تونس گفت: موضوع فلسطین صرفا موضوعی سیاسی نیست، بلکه ابعاد دینی و ملی هم دارد و همه باید در راستای شکستن محاصره نوار غزه اقدام کنند.

وی ضمن تاریخی توصیف کردن پیروزی اسلام گرایان در تونس گفت : شعارهای مردم تونس درباره فلسطین نشانه آن است که روند آزادی بیت المقدس آغاز شده است.

هنیه اظهار داشت : فلسطین در قلب همه مردم تونس قرار دارد و این مردم با انقلاب خود الگوی تمدنی جدیدی را خلق کردند و این انقلاب زمینه آزادی و اقامه نماز در بیت المقدس و مسجد الاقصی را فراهم خواهد آورد.

شایان ذکر است اسماعیل هنیه قبلا در چارچوب سفر دوره ای خود از مصر، ترکیه و سودان دیدار کرده بود.