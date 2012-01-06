نود و دومین شهرداری فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در آئین افتتاح نود و دومین شهرداری گفت: ترویج تفکر علمی و تخصصی در مدیریت شهری و استفاده از تجارب دیگران، ما را به ایجاد اقتصاد پایدار در شهرها رهنمون خواهد کرد.

محسن اردکانی افزود: به طور کلی از زمانی که بشر برای شناسایی محیط اطراف و تسهیل در امر زندگی و رفع نیازهای خود به تکاپو پرداخت، در حقیقت برای نیل به اهداف خود برنامه ریزی کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز با توجه به وجود جمعیت رو به افزایش امروزی، استفاده از منابع پایدار درآمدی و به کارگیری امکانات اقتصادی بر مبنای دانش و تخصص، از جمله ضرورت هایی است که به وسیله آن می توان به هدف ها و موفقیت های مطلوب دست یافت.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی از نظر سطوح به چهار دسته اصلی تقسیم می شود که شامل سطحهای ملی، کلان، خرد و سطح محلی یا شهری است.

اردکانی تأکید کرد: در سطح محلی، شهرداریها متولی تهیه برنامه مدون شهرها هستند که باید در آن شهر را به صورت موجودی زنده و دارای ویژگی ها و خصائص شبیه به انسان ببینند و در خور شان و شخصیت آن برنامه ریزی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس افزود: شهرها پیوسته در حال تغییر و تحولند و با خود کمبودها، مسائل و مشکلات، محدودیتها و نیازهایی را به همراه می آورند که رفع این کمبودها و نیازها و حل مسائل و مشکلات شهرها، تنها با برنامه ریزی دقیق و اصولی محقق می شود.

اردکانی در ادامه با اشاره به اینکه هدف اصلی در برنامه ریزی شهری، ایجاد محیطی آرام تر و بهتر برای شهرنشینان است، گفت: مناطقی که تازه به سکونتگاه های شهری تبدیل می شوند باید بر اساس اصول و ضوابط شهری طراحی و اجرا شوند تا در آینده مشکلات شهرنشینی در آنها کم رنگ تر باشد.

در پایان این مراسم با حکم استاندار فارس، علی پیروی به عنوان اولین شهردار عماد ده در شهرستان لارستان استان فارس، معرفی و شهرداری این شهر، آغاز به کار کرد.