۱۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

عوض دخت:

افزایش ارتباط مردم فارس از طریق سامانه سامد در اولویت است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی استانداری فارس، سیاست مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و دفتر ارزیابی را افزایش ارتباط مردم این استان با دولت از طریق سامانه سامد در دور چهارم سفر هیئت دولت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عوض دخت در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی سفر دور چهارم ریاست جمهور به استان فارس، گفت: در این دور از سفرها، سیاست مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و دفتر ارزیابی بر تمرکز و تقویت ارتباط با خط تلفن 111 و تقویت ستاد سفر است.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان و فرمانداریها، تمامی نیازمندی های مورد نیاز برای تشکیل ستاد ارتباطات مردمی را قبل از سفر هیئت محترم دولت به استان پیش بینی و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند تا امور مربوط به ارتباطات در سفر و بعد از آن با کمترین مشکل انجام شود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی استانداری فارس ضمن اعلام رایگان بودن خط 111 تاکید کرد: افزایش ارتباط مردمی از طریق این خط باید به عنوان یک اولویت مدنظر قرار داده شود و تمامی دستگاه های اجرایی استان ضمن تعامل بیشتر با سامانه سامد این نکته را مورد توجه قرار دهند که یکی از شاخص های مهم ارزیابی دستگاه ها نحوه ارتباط و تعامل با سامانه مردم و دولت است.

