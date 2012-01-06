افزایش ارتباط مردم فارس از طریق سامانه سامد در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عوض دخت در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی سفر دور چهارم ریاست جمهور به استان فارس، گفت: در این دور از سفرها، سیاست مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و دفتر ارزیابی بر تمرکز و تقویت ارتباط با خط تلفن 111 و تقویت ستاد سفر است.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان و فرمانداریها، تمامی نیازمندی های مورد نیاز برای تشکیل ستاد ارتباطات مردمی را قبل از سفر هیئت محترم دولت به استان پیش بینی و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند تا امور مربوط به ارتباطات در سفر و بعد از آن با کمترین مشکل انجام شود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی استانداری فارس ضمن اعلام رایگان بودن خط 111 تاکید کرد: افزایش ارتباط مردمی از طریق این خط باید به عنوان یک اولویت مدنظر قرار داده شود و تمامی دستگاه های اجرایی استان ضمن تعامل بیشتر با سامانه سامد این نکته را مورد توجه قرار دهند که یکی از شاخص های مهم ارزیابی دستگاه ها نحوه ارتباط و تعامل با سامانه مردم و دولت است.