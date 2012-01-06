3700 کیلومتر شبکه گاز در لرستان اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه با اشاره به روند شتابان گازرسانی به روستاهای استان در دولتهای نهم و دهم اظهار داشت: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان مصوبه گازرسانی به 200 روستای استان به تصویب رسید.
وی افزود: این در حالیست که در سفرهای اول و دوم هیئت دولت نیز چند طرح گازرسانی از جمله گازرسانی به 100 روستا و اجرای خط انتقال دوم گاز خرم آباد مصوب شده بود که این مصوبات نیز اجرایی شد.
مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر 230 روستای استان لرستان از نعمت گاز بهره مند هستند که از این تعداد 218 روستا در زمان دولتهای نهم و دهم از این نعمت بهره مند شده اند.
وی با بیان اینکه تاکنون در استان 3 هزار و 700 کیلومتر شبکه گاز اجرا شده که 1400 کیلومتر از آن در بخش گازرسانی روستایی بوده است، افزود: با این تفاسیر حدود 40 درصد از کل شبکه گازرسانی استان در روستاها است.
گودرزی با بیان اینکه در 9 ماه نخست سالجاری حدود 190 میلیارد ریال برای توسعه گازرسانی در استان هزینه شده است، یادآور شد: با توجه به قرار گرفتن اکثر روستاهای استان در مناطق صعب العبور هزینه گازرسانی به روستاهای استان بالا است.
مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان تصریح کرد: سال گذشته نیز حدود 300 میلیارد ریال صرف توسعه گازرسانی به مناطق مختلف استان شد که صرف این هزینه ها نشان دهنده عزم دولت برای توسعه نقاط محروم استان است.
