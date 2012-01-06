شهید میثمی همیشه پر امید و با نشاط بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی ، شامگاه پنج شنبه در یادواره شهید حجت الاسلام عبدالله میثمی که در مدرسه فیضیه قم برگزار شد، گفت: باید زندگی شهید میثمی را از ابتدای تولد تا زمان شهادت بررسی کنیم. این فرد در هر جا که بود با سایرین خیلی تفاوت داشت، هم زندگی، هم رفتار و هم نقش و تاثیری که در جامعه داشت.



وی بیان داشت : من ایشان را از نزدیک می‌شناختم یکی از ویژگی‌هایی که از این شهید بزرگوار داشت که در کمتر کسی دیده‌ام این است که در همه حالات لبخند به لب و همیشه احساس سرزندگی داشت و هیچ‌گاه حالت یأس و ناامیدی در وی دیده نمی‌شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: در یکی از عملیات‌هایی جنگ تحمیلی فرمانده عملیات کمی افسرده بود، ایشان وقتی متوجه این وضیت شد که فرمانده ناراحت است، شروع به خواندن شعری از پروین اعتصامی با مضمون به دریا انداختن قنداقه حضرت موسی کرد و اندوه را از فرمانده عملیات دور کرد.



شهید میثمی مصداق آیه‌ای است که خدا می فرماید "من تو را برای خودم ساختم"



آیت الله مصباح یزدی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم مبنی براینکه خدای متعال به حضرت موسی می فرماید "موسی من تو را برای خودم ساختم"، گفت: شهید میثمی مصداق بارز این آیه است، خدا از اول او را برای خودش ساخت و بهترین سعادت برای بنده در این شب این است که به ایشان توسل کنم و از ایشان طلب شفاعت کنم.



همیشه باید به دنبال انجام تکلیف الهی باشیم



عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ما همیشه باید به فکر انجام تکلیف و وظیفه الهی و دینی خود باشیم. امام راحل می فرمود ما مرد وظیفه ایم و همیشه به دنبال انجام تکلیف و وظیفه بودند.



وی افزود: امام راحل هر موفقیتی را به خداوند نسبت می داد و حتی یکبار ایشان نفرمودند که من این کار را خودم انجام دادم اما برای روحیه دادن به رزمندگان اسلام می فرمود شما این پیروزی ها را کسب کرده اید.

