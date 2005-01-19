قشم اردوگاه استقلال مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" درجلسه اي كه عصرامروزبا حضورعلي نظري جويباري سرپرست تيم، بهرام اميري معاون پشتيباني باشگاه واميرقلعه نويي سرمربي استقلال برگزارشد، درخصوص برنامه هاي اين تيم درايام تعطيلات ونيزبازي اين هفته مقابل فجر شهيد سپاسي اتخاذ شد.

دراين جلسه قرارشد اميرقلعه نويي با حضوردرقشم از امكانات وشرايط اين جزيره براي برپايي اردوي آبي ها بازديد كرده ودر صورت تاييد استقلالي ها راهي قشم شوند.

همچنين دراين جلسه درمورد دعوت باشگاه ترابوزان اسپورتركيه براي برگزاري اردوي استقلال دراين كشورمطرح شد كه بخاطرداشتن بارمالي براي باشگاه اين پيشنهاد منتفي شد.